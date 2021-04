Vara rechaza la "repartirja" en España y pide no cortar "las alas" a una Extremadura que va a "trabajar para poder dar"

"A mí lo que me importa de verdad es lo que yo pueda contribuir y sumar desde Extremadura para a hacer grande este país", ha dicho; al tiempo que ha reconocido que le preocupa "mucho" que "haya gente que son nacionalistas porque se quieren quedar con una parte del país", así como también "otros que sin ser nacionalistas unos se quieren quedar con los ríos, otros se quieren quedar con la energía".

Tras ello, ha considerado que el "problema" que a su juicio tiene España después de 40 años de democracia es que no se ha hecho una reflexión "en profundidad" de qué es lo se necesita y "hacia dónde debemos ir como país".

En este punto, tras defender también que en todo caso las CCAA no deben olvidar que son "una parte del Estado pero no la única", ha apostado por ser conscientes "siempre" y "no olvidar nunca" que "España es mucho más que la suma de 17 trozos", una cuestión que según ha dicho no sabe si es algo que se valora de forma "suficiente".

"Ni Murcia ni Extremadura seríamos nada si España no existiera", ha dicho. "Eso parece que algunas veces no lo recordamos", ha señalado Fernández Vara como ejemplo, al tiempo que ha insistido en que en todo caso en cuestiones como los proyectos empresariales de baterías de coches eléctricos "a Extremadura no le va a volver a pasar el tren no cogiendo a nadie en las estaciones".

"Eso se acabó, eso se ha acabado. Extremadura va a competir, entre otras cosas porque se lo debe a España... Este país y Europa han invertido mucho en Extremadura para que Extremadura pueda competir con cualquiera en la ubicación de una industria, en la ubicación de una empresa o en la ubicación de lo que sea", ha sentenciado, pero "siempre que sea lo mejor para el país y sea lo mejor para España".

En este punto, durante su participación esta tarde en Madrid en 'Wake Up, Spain!', el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I que durante cuatro días reunirá a más de 170 ponentes entre líderes políticos, empresariales, del ámbito educativo y la investigación, Fernández Vara ha afirmado que él no compite "con nadie" por dónde se ubica por ejemplo una fábrica de baterías, sino que defiende que "si el litio está en Extremadura, la fábrica de baterías tiene que estar en Extremadura".

"Yo no compito con nadie por dónde se ubica una fábrica de baterías. Simplemente lo que digo es: 'oye, si el litio está en Extremadura la fábrica de baterías tiene que estar en Extremadura', porque en los años 60 los recursos humanos se fueron hacia el norte con la inversión pública y ahora no se pueden ir los recursos naturales", ha señalado.

"Ahora los recursos naturales se quedan porque yo quiero que los recursos humanos también se queden", ha añadido el presidente extremeño, "pero esto no es para hacerme yo grande ni grandes nosotros, es para hacernos grandes todos", ha incidido.

Vara se ha pronunciado de esta manera en una mesa redonda sobre fondos europeos dentro del 'Wake Up, Spain', y en la que ha participado esta tarde junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells.

DEJAR DE SER REGIÓN OBJETIVO 1

Asimismo, Vara ha reconocido que su "ilusión" es que Extremadura deje de ser Región Objetivo de Convergencia en la Unión Europea, o que "algún día otra comunidad autónoma diga que en las balanzas fiscales Extremadura está mejor que ella".

"Esa es mi ilusión... Yo no trabajo para ser eternamente una región que reciba... yo quiero dar y lo único que pido es que no nos corten las alas y que nos dejen dar, que nos dejen trabajar para poder dar", ha incidido el presidente extremeño, quien en este sentido ha considerado que ahora se dan unas "condiciones idóneas" porque en un marco en el que la Covid-19 "ha cambiado muchos paradigmas "ya nada es igual".

"La Covid ha cambiado las tendencias, no sólo ha situado el peso del sistema sanitario en el centro de todas nuestras preocupaciones, sino que ha abierto camino para el teletrabajo, ha abierto enormes expectativas en todo lo que tiene que ver con la lucha del cambio climático", ha espetado.

Al respecto, ha defendido en alusión a la apuesta en inversión por la movilidad eléctrica que "aquí están cambiando muchas cosas" para "bien", y se ha mostrado "convencido" de que en este sentido lo que él y las CCAA deben hacer es "servir a este país, a serle útil desde una región como Extremadura" en la que cree que hay "muchas cosas que hacer".

Al respecto, ha incidido en que ahora se está produciendo la relocalización de la cadena de valor, ya que las empresas "se lo están replanteando todo", para lo que Extremadura "compite" con potencia energética instalada, "mucho" suelo industrial y agua. "Hoy ya no se gana ninguna carrera con el nombre. Ganas con los hechos, con las realidades", ha dicho.