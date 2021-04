Rezero alerta del incumplimiento en Baleares de los objetivos de la Unión Europea en materia de reciclaje

Esta ha sido una de las conclusiones expuestas durante su comparecencia en el Parlament, a propuesta de MÉS per Mallorca, para explicar el informe 'Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició', realizado en 2019.

La presentación del estudio, según el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà, debería haber sido hace un año, pero por causa de la pandemia se ha retrasado. Por este motivo, Ferrà ha solicitado a Badia si los 28 indicadores analizados "se podrían actualizar".

El informe, según la coordinadora de Rezero en las Islas, ha seguido la línea de la fundación, cuyo trabajo se centra en tres aspectos: campañas estratégicas, creación de la sociedad del conocimiento a través de informes como el presentado en la Cámara balear y asesoría para instituciones y empresas sobre la gestión de residuos.

((Habrá ampliación))