Cómo quitar las manchas negras de la plancha con paracetamol

Es muy común que, con el uso, la plancha de la ropa comience a deteriorarse, sobre todo, en su base. Así, suelen aparecer manchas negras que, después, son muy difíciles de quitar y que pueden manchar y estropear las prendas de ropa.

Así, existen diferentes trucos para eliminar estas molestas manchas de la base de la plancha. Aunque es muy conocido el truco para eliminarlas con sal y agua o con vinagre, también se pueden eliminar con paracetamol de forma sencilla.

Pasos para eliminar las manchas de la plancha con paracetamol

Los miembros del grupo de Facebook Mums Who Cook, Clean and Organise explicaron cómo usar el paracetamol para acabar con estas manchas de la plancha, tal y como recoge The Huffington Post.

Los pasos son muy sencillos, ya que solamente hay que encender la plancha y esperar a que se caliente. Cuando esto suceda, hay que coger uno de los analgésicos con unas pinzas u otro utensilio y pasarlo por la base de la plancha, con mucho cuidado de no quemarse.

Lo que va a hacer la pastilla es irse derritiendo poco a poco y la reacción química que produce va a ayudar a levantar las manchas pegadas en la base de la plancha en tan solo unos minutos.

Cuando se haya terminado de pasar el paracetamol por la plancha, hay que limpiar la base con un paño mojado con agua y vinagre, eliminando así todos los restos que queden en ella.