Cvirus.- Persones amb diabetes es concentraran davant Sanitat per a reclamar la seua vacunació

L'AVD ha advertit que les persones que pateixen aquesta malaltia presenten "un risc tres vegades major de mortalitat en cas de contraure la COVID-19 i el doble de probabilitat d'ingressar en la UCI, segons la Societat Espanyola de Diabetes (SED)".

"I açò sense tindre en compte que gran part dels pacients amb la citada malaltia presenten patologies associades que presenten complicacions molt majors i que el possible contagi del Sars-Covid suposa un risc considerable en la seua salut", ha remarcat l'associació en un comunicat.

A més, l'Associació Valenciana de Diabetes ha incidit que açò comporta "un important increment del gasto sanitari, per la qual cosa ha defès que la Conselleria hauria de vacunar al col·lectiu "encara que solament fora per l'interés crematístic de l'estalvi en costos sanitaris", "no solament per la seua pròpia salut, que hauria de prevaler sobre altres circumstàncies".

L'AVD ha sol·licitat una reunió amb la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, però ha criticat que "a dia de hui segueix sense rebre resposta". Segons explica la presidenta de l'entitat, Marta Carreres: "Encara que patim diabetes i amb açò existeix un elevat risc, el nostre col·lectiu no s'ha prioritzat mentres que s'està vacunant a altres col·lectius sobre la base de diferents criteris. El que ens proposen és que esperem a ser vacunats segons la nostra edat i posar en greu risc la nostra vida".

L'associació ha assenyalat que en l'última modificació de l'Estratègia de Vacunació, del 30 de març, es va incloure l'apartat de les persones amb condicions de molt alt risc, a proposta de les societats científiques agrupades en la Federació d'Associacions Científic Mèdiques Espanyoles (FACME) i en el Pla Nacional sobre la SIDA.

En aquest context, "a pesar que tant la diabetes com altres patologies com l'esclerosi múltiple estaven presents en els esborranys, finalment es va optar per prioritzar a persones trasplantades, en llista d'espera per a açò, en diàlisi, amb alguns tipus de càncer, pacients amb tractament inmunosupressor i aquelles amb Síndrome de Down majors de 40 anys", ha explicat l'organització.

Carreres ha insistit en la necessitat de visibilitzar la inclusió del col·lectiu de persones amb diabetes en els plans de vacunació: "Des de l'AVD sentim que no s'està tenint en compte la nostra malaltia i des de Conselleria de Sanitat se'ns omet a l'hora d'elaborar els calendaris de vacunació, retardant -sense justificació- el que creiem que és urgent", ha manifestat.