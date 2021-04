Salvador Cot: "La dirección política de la secesión no estará ni en el Parlament ni en la Generalitat"

El periodista Salvador Cot (Terrassa, 1965), actual editor del medio digital El Món, publica este Sant Jordi con la editorial especializada en cómic Bruguera un libro sobre el procés con ilustraciones del dibujante hiperrealista Bicman (el artista Jordi Magrià, que trabaja con bolígrafo).

L'independentisme en deu victòries que tu vas fer possibles (El independentismo en diez victorias que tú hiciste posibles) es un relato "optimista" sobre el actual proceso soberanista en Cataluña en el que reivindica que este no comenzó en los despachos políticos sino entre el pueblo llano.

La tesis sobre la que se sustenta su libro se apoya en que el procés surgió entre la gente y las bases, no entre los políticos.

Pretendo demostrar que es un movimiento creado e impulsado desde abajo y que ha seguido una evolución ascendente y una línea histórica que ha llevado a que la Cataluña de hoy sea muy diferente a la de cuando yo marco el inicio del procés, en la consulta de Arenys de Munt en el año 2009.

¿Por qué lo sitúa en este punto y no en la sentencia del Estatut del 2010, tal y como asegura el discurso político? ¿Cree que los dirigentes se apropiaron en cierta manera de la autoría del procés?

Porque en Arenys se condensan los ingredientes de la receta del procés. Allí, por primera vez, una institución apoya una consulta, el ayuntamiento. También se produce por primera vez la intervención del Estado, que no la permitió, y la sacó fuera del consistorio. Y aparece la Abogacía del Estado (vía Jorge Boixader, que ahora es diputado de Vox) ideologizada y atacando el procés. Los 'fachas', que llegan en un par de autobuses. Y se produce la reacción popular, las caceroladas.

Se da además la conversión de los votantes convergentes al independentismo y la inhibición de los votantes unionistas, que ha sido una constante desde entonces. Y sobre todo una cosa muy importante, que es que allí se crea un icono, la urna, que ha ido acompañando todo el procés.

La sentencia del Estatut es el impulso en 2010 a lo que pasa el año anterior. La vía institucional fracasa y no queda más que volverse hacia la vía popular que había comenzado en Arenys de Munt. La única propuesta que tienen los partidos es sumarse al movimiento que se está esparciendo por la base. Controlarlo y dirigirlo, que es lo que hace Artur Mas.

¿Con este volumen quiere inyectar optimismo al independentismo y alejarlo de la vía muerta y el derrotismo?

Lo que le intenta decir el unionismo a la sociedad catalana es: "no hay salida"; "si insistís solo enviaréis a más gente a la prisión o al exilio"; "no ganaréis, únicamente causaréis más perjuicios económicos y sociales". Pero la independencia es un objetivo posible y no hay una alternativa viable entre el unionismo, que no propone nada más allá de la Guardia Civil.

"Soy pesimista con el Estado porque tienen a más de la mitad de la población catalana fuera del sistema y sin indicios de que vuelvan a entrar en él"

¿No ve proyecto desde el unionismo?

Desde este punto de vista soy pesimista con el Estado. Porque tienen a más de la mitad de la población catalana fuera del sistema y sin indicios de que vuelvan a entrar en él.

En 2009 era inimaginable que la gente pudiese ir a un supermercado que pudieran definir como independentista o a una red de gasolineras. Esto cambia mucho las cosas. Genera empoderamiento. Es lo que se ha reflejado por ejemplo en la Cambra de Comerç de Barcelona.

¿La estrategia del independentismo pasa por controlar entidades, patronales y empresas?

Sí, y la próxima batalla se librará en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, que está dirigido por la dinastía Gay, que son las élites y el sistema. Pero el procés es la gente. Y es muy difícil que los miles de personas que pasaron el 1-O en un colegio electoral de forma totalmente pacífica, y que pasaron miedo físico del Estado, vuelvan a pagar impuestos con alegría.

¿La independencia llegaría antes por el Parlament o por la plaza Urquinaona (escenario de las protestas contra la sentencia del Supremo)?

Podría venir por muchos momentos y muchos lugares que aún no sabemos. Desde que Europa tumbe la sentencia del juez Marchena hasta que veamos esposado a Carles Puigdemont o que Escocia haga un referéndum. Cuando pase esto, que pasará, la gente no se irá tan fácilmente del aeropuerto.

La dirección no estará ni en el Parlament ni en la Generalitat. No sé si estará en la clandestinidad, tipo Tsunami Democràtic, o si estará fuera, tipo Consell per la República. Pero la dirección política tendrá que estar fuera del alcance del Estado.

¿Al igual que hay fatiga pandémica, existe una fatiga del procés entre sus propios defensores?

La fatiga la tenemos todos, al no ver una solución y sí ver que el problema se va eternizando. A pesar de que la fatiga es cierta y palpable, esto no quiere decir que la gente vuelva al corral.