DYA Gipuzkoa pone en marcha un taller para prevenir el contagio del virus entre alumnos de Primaria

En un comunicado, DYA Gipuzkoa ha destacado que los niños "están siendo unos auténticos héroes" en la pandemia ya que "han sabido adaptarse a todo lo que ha ido viniendo, confinamiento doméstico, las clases desde casa, no poder estar con amigos ni familiares, no celebrar sus cumpleaños, no tener vacaciones, no poder hacer actividades extraescolares".

A su juicio, "la mejor forma de que los más pequeños sean verdaderamente responsables de su comportamiento frente a la Covid-19, es que conozcan realmente lo que es este virus, cómo se transmite y vean con sus propios ojos, lo fácil que es contagiarse".

Por ello, DYA ofrece un taller "muy práctico y audiovisual, dirigido al alumnado de Educación Primaria, en el que a través de juegos individuales, vídeos e imágenes van a poder aprender lo que deben y no deben hacer de cara a prevenir el contagio del virus".

La actividad tiene una duración de hora y media, en euskara o castellano, se desarrollará en la misma aula, con todas las medidas de seguridad establecidas y en las fechas y horarios que mejor convenga al Centro Escolar. El taller será totalmente gratuito gracias a la ayuda de Kutxa Fundazioa que colabora en este proyecto.