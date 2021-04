Cvirus.- València suma més de 600 sancions per incomplir el toc de queda i 531 per reunions en Setmana Santa

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha informat aquest dimecres sobre les xifres d'actuacions desenvolupades per la Policia Local durant la Setmana Santa i la Pasqua per a fer complir les normes per a evitar l'expansió de la COVID19. Durant la seua intervenció, ha felicitat a la ciutadania per les bones dades d'evolució dels contagis, "que són conseqüència del bon comportament general durant aquests dies festius", si bé ha cridat a "no baixar la guàrdia".

Durant les festes, els agents municipals han posat un total de 119 sancions per l'ús indegut de la mascareta. Per incompliment de les restriccions de mobilitat nocturna, la Policia Local ha posat 614 sancions, segons ha indicat el consistori en un comunicat.

Així mateix, per participar en reunions de més persones de les autoritzades, tant en espais públics com a privats, s'han posat 521 sancions i per botelló 114. S'han notificat nou locals i comerços sancionats per incomplir les restriccions d'aforament, horari, tabac o resta de normes anticovid.

Referent a festes en domicilis, el regidor ha recordat que "la Policia Local, en aquells domicilis que no obrin la porta als agents, està denunciant mitjançant l'ordenança de contaminació acústica", i ha anunciat que estan "fent un estudi dels domicilis reincidents, als quals se'ls aplica la sanció de major gravetat".

Des de gener s'ha actuat en 531 festes en domicilis i durant aquest mes d'abril en 74, unes dades "que han descendit des que està oberta l'hoteleria", segons Cano.

A més, el regidor s'ha referit a les actuacions relacionades amb episodis de violència de gènere, "que continuen sent molt elevades". També ha posat en valor la creació de la unitat de prevenció de delictes d'odi o unitat de tolerància.