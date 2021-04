Iglesias promete subir el IRPF a rentas mayores a 60.000 euros: "Que los que más tienen paguen lo que corresponde"

Unidas Podemos incluirá en su programa para las elecciones de la Comunidad de Madrid la subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales. Así lo confirman fuentes de la formación morada, mientras que este miércoles su candidato y líder, Pablo Iglesias, afirmó que su intención es "bajarle los impuestos a la clase trabajadora" y "que los que más tienen paguen lo que les corresponde".

Así lo planteó Iglesias a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que se dirige al que ha convertido durante la precampaña en su principal target de votantes: los trabajadores madrileños, que identifica con quienes ganan menos de 50.000 euros anuales. La subida del IRPF que plantea Unidas Podemos comenzaría en rentas algo más elevadas, ya que el programa recogerá un aumento de cuatro puntos en el tipo marginal autonómico para el tramo de 60.000 a 150.000 euros, y de seis puntos para las rentas que superen esa cuantía anual.

Si ganas más de 150.000 euros al año, este vídeo no te interesa pic.twitter.com/QCH2Tbu8Z0 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 14, 2021

"Si tú ganas más de 150.000 euros al año y te da igual todo y para ti ser español tiene más que ver con la bandera que con ser solidario pagando impuestos, pues a lo mejor lo que a ti te interesa más, desde una perspectiva egoísta, es votar a la derecha o marcharte a Andorra", sostiene Iglesias en su vídeo. Pero "si tú no ganas 150.000 ni 100.000 ni 50.000 euros al año, pues igual tu opción debería ser otra", deja caer el líder de Unidas Podemos.

Esta subida para los tramos más altos del IRPF supondría, según los cálculos morados, un aumento de recaudación de 850 millones de euros. Y se vería acompañada de una rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas menores a 12.450 euros anuales que supondría una merma de ingresos aproximadamente 170 millones de euros anuales.

Unidas Podemos también incluirá en su programa la reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, bonificados y virtualmente eliminados en la Comunidad de Madrid, para las rentas altas. En el caso de patrimonio, los morados plantean derogar la actual bonificación del 100% únicamente para fortunas superiores a un millón de euros, mientras se elevaría la exención por vivienda habitual de los actuales 300.000 euros a 500.000 euros.

Para sucesiones, Unidas Podemos quiere acabar con la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros y situar en un 50% la bonificación marginal en el tramo entre 500.000 y un millón de euros. "Además, incrementaremos el límite para aplicar la reducción del 95% sobre el valor neto de la herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, de los actuales 123.000 euros a 250.000 euros por heredero", apuntan.

"Estos días, el presidente de un país poco sospechoso de comunista o bolivariano, Joe Biden, decía que no se puede seguir consintiendo que los ricos y las multinacionales no paguen impuestos", sostiene Iglesias en el vídeo que hizo público este miércoles. El candidato asegura que estas subidas impositivas servirán para financiar los servicios públicos, "porque, aunque ellos no necesiten a la sanidad pública, o llevar a sus hijos al colegio público, porque tienen lo privado, también forman parte de la comunidad".