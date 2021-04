Bal pide al Gobierno que los trabajadores de los "servicios esenciales" tengan prioridad para vacunarse

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha pedido este miércoles al Gobierno central que los colectivos designados como "servicios esenciales" durante el estado de alarma, y sus prórrogas, sean grupos prioritarios para la vacunación como el personal de distribución alimenticia o los trabajadores de seguridad.

"Cuando ha llegado el plan de vacunación no se les ha calificado como servicio esencial y eso es un error. El Gobierno ha generado una inseguridad muy grande con los protocolos y la estrategia de vacunación, de la que ya llevamos seis reformas", ha señalado Bal en una visita a Mercamadrid junto a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.

👉 Los trabajadores de @mercamadrid_hoy fueron personal esencial durante la primera ola...



‼️ Pero ahora el Gobierno los deja de lado en la vacunación.



📹 @BalEdmundo "Quienes fueron definidos como servicios esenciales deben tener prioridad en la vacunación" #ActualidadCs pic.twitter.com/7jxyMJzAVU — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) April 14, 2021

Según Bal, ya no se trata de un "egoísmo de un colectivo" sino que repercute directamente en el interés general porque España "no se puede permitir" que centros como Mercamadrid paren, ya que de ellos depende, entre otros, la "salud" por proveer de alimentos frescos. En esta línea, ha recordado cómo este centro de distribución no cerró "ni un día" en el estado de alarma y solo uno durante la borrasca Filomena, ya que sus accesos estaban bloqueados.

"Es un símbolo de resistencia y ayuda a los demás. Durante la primera ola se nos llenaba a los políticos la boca de discursos de agradecimiento y de aplausos a los sanitarios desde los balcones. Nos acordábamos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y de los que nos vendían la comida en los supermercado mientras había miedo y pánico por el desabastecimiento", ha recapitulado Bal, quien cree que ahora hay que devolverles este esfuerzo teniéndoles en cuenta en la vacunación.

A Gabilondo "le han pillado con el carrito del helado"



Por otro lado, el candidato de Cs ha advertido que se ha pillado a su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, "con el carrito del helado" en política fiscal y que la izquierda sube impuestos para "crear chiringuitos, colocar a amiguetes o para incurrir en corrupción", tras ser preguntado por la armonización fiscal promovida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que contrasta con la apuesta de Gabilondo de no tocar la fiscalidad de la región de llegar a la Puerta del Sol.

"El PSOE habla con eufemismos de armonización fiscal cuando no pueden engañar ni ocultar la subida de impuestos en Patrimonio, Sucesiones y Sociedades", ha apuntado Bal, quien ha añadido que "nadie se creía a Gabilondo" porque "hace 60 días" tachaba de 'dumping fiscal' la situación de Madrid.

En otra clave, el candidato 'naranja' ha censurado que se utilice la pandemia como "arma arrojadiza", en referencia a las dudas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los datos de Madrid, y ha tachado de "inconsciente" esa polémica cuando "se debería estar juntos en un tema tan sensible como la salud", ha zanjado.