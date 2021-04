¿Qué fue de Silvia Marty? Así es la vida ahora de la actriz de 'Un paso adelante'

El trolleo que se marcaron Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz con el regreso de Un paso adelante, la serie que marcó a toda una generación entre 2002 y 2005, hizo que se reavivara la llama de un posible regreso de la ficción con sus protagonistas originales: aparte de Luengo y Muñoz, Pablo Puyol, Mónica Cruz, incluso quizá Lola Herrera, quien interpretaba a la directora de la academia, Carmen Arranz... Pero, ¿y Silvia Marty?

Siempre que se realiza un ¿Qué fue de...? parece que la vida se hubiese parado en un momento dado y a partir de ahí todo lo que aconteciese no ha tenido ninguna relevancia, pero para esta actriz catalana (nació en El Masnou, un municipio en la provincia de Barcelona) de 40 años esa teoría no se aplica.

Después de dar vida, en la producción de Antena 3, a Ingrid, tan reconocible como ella misma como la jovencita pecosa de melena rizada y pelirroja, Silvia, que también formó parte de UPA Dance, el grupo musical surgido a raíz de la serie y del talento de su elenco, decidió no continuar por esa vía, como sí escogieron algunos de sus compañeros que han mantenido un nivel de fama invariable desde entonces.

Pero una vez que Un paso adelante se acabó, Silvia Marty entendió que había otro camino, uno que no pasaba por tener que estar en el candelero mediático cada poco tiempo, puesto que ella, que como el resto del reparto, se había convertido en historia de la televisión y en celebrities muy buscadas, aborrecía la fama.

"Tener fans me daba miedo y apuro", confesó hace un par de años en una entrevista a El País donde también explicó que lo que sentía en aquel momento era "mucha vergüenza" y el deseo de que el ego no se le subiese a la cabeza. "Yo no era superdotada emocionalmente entonces. En aquel momento no necesitaba, por dinero, lo del grupo musical, así que dije que no", añade sobre por qué abandonó el barco.

La cocina y ser 'personaje recurrente'

Tras ello trabajó en una película de TV3, la cadena autonómica catalana, para ya en 2007 y 2008 volver a las series nacionales más boyantes de aquella época en personajes que al principio eran de una única aparición (Los Serrano), luego de tres episodios (Hospital Central) y por último participando como personaje regular, como en los casos de LEX o Amar en tiempos revueltos. Incluso hizo dos incursiones en el cine con El hombre de arena y Oviedo Express.

Después de un parón de unos años, en 2013 regresó a la televisión con uno de sus mayores hobbies: la cocina. Entre fogones siempre se ha sentido muy cómoda y acabó teniendo su propio programa de repostería, Los dulces de Silvia, en el Canal Cocina. El espacio tuvo poco éxito (apenas duró tres meses), y ella lo achaca a sus nulas dotes como conductora. "Haciendo de mí misma no tengo futuro. Eso me sale bien con los amigos; como actriz, pues lo que haga falta, pero presentar es algo muy duro", reconoció en la citada entrevista.

Poco después apareció en la miniserie Niños robados, en la película La memoria del agua y en la serie Perdóname, Señor, pero en su cabeza ya se barruntaba por dónde iban a ir los tiros en su próximo proyecto, que tenía que ver con otra de sus pasiones: la moda.

Diseñadora, actriz y ¿soltera?

Aunque jamás ha dejado de lado la interpretación (de hecho en todos estos años ha sido una intérprete recurrente en multitud de obras de teatro como Al menos no es Navidad, Burundanga, Una vez al año o La habitación de Verónica e interpretando obras de Chejov o Mamet) la aventura en la que se embarcó tiene por nombre Les Rousses.

Silvia se convirtió en diseñadora de moda y sus propuestas intentan que sean "atemporales" pero siempre "inspiradas por la cultura mediterránea", así como fabricadas en España. Es habitual que ella misma sirva de modelo para sus conjuntos, aunque también se los han puesto amigas como Juana Acosta, Marta Hazas o Kira Miró.

En 2020 volvió a la televisión con un par de papeles, incorporándose al elenco principal de Acacias 38 y apareciendo en un episodios de la serie de Telecinco Desaparecidos. Ese mismo año, sin embargo y por razones que no hace falta citar, no pudo continuar con uno de sus intereses en la vida: viajar.

A Silvia, tal y como se observa en su Instagram, donde tiene algo más de 60.000 seguidores, siempre le ha encantado el mar, así como tiene fotografías en Indonesia, Cuba o Italia. De hecho, en una entrevista con Inout Viajes, revelaba: "He dado pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás, para un lado... He dado pasos en todas las direcciones".

Eso sí, en ninguna de ellas aparece ninguna muestra de cariño pasional (en términos amorosos, se entiende) por quien solía ser su pareja, el onubense Bartolomé Santana, también actor (interpretó al profesor Roque en Física o Química), con quien compartió un viaje en caravana en el verano de 2019, por lo que se puede inferir que siguen juntos, aunque ambos prefieren mantener un perfil alejado de la prensa sensacionalista.