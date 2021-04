Ana Milán responde con ironía a una seguidora que la acusó de operarse los pómulos: "¿Eres un poco tonta?"

La impunidad de las redes sociales parece que hace que cualquier persona pueda criticar u opinar sobre la vida de los demás sin ningún tipo de filtro ni consecuencia. Por ello, hay muchas celebrities que se enfrentan a los comentarios como pueden, y Ana Milán lo ha hecho con un story en el que ha desmentido a una de sus seguidoras.

"El otro día cuelgo una foto en Instagram y me pone una tía: 'Qué barbaridad, te has puesto pómulo, qué horror'", comentó la actriz en su vídeo. "¿Pero qué dice, señora? ¿Que me he puesto pómulo? ¡No me he puesto nada!".

Pero además, tiró de ironía para responderle a otra afirmación que hizo la usuaria, y es que decía que se le había caído un mito tras creer que se había operado. "¿Se te cae un mito? ¿Si me hubiese puesto pómulo no te hubiera gustado?".

"¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosa?", preguntó la intérprete en tono sarcástico para demostrar que los retoques estéticos no tienen por qué cambiar la idea que se tiene de una persona.

De hecho, Ana Milán, que no se ha puesto pómulos pero sí se cambió el tono de pelo a rubio, criticó recientemente la cantidad de comentarios negativos y burlas que recibió Demi Moore tras salir en un desfile algo cambiada: "Quizá toca reírse menos y pensar más".