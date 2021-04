¿Se cumplen las medidas anticovid?: Seis de cada diez españoles admite que su entorno se reúne con no convivientes

Seis de cada diez españoles admite que las reuniones entre no convivientes, prohibidas actualmente, se producen en su entorno. O lo que es lo mismo, solo cuatro de cada diez no conoce a nadie que siga juntándose con otras burbujas sociales en casas. Además, un 17% reconoce abiertamente que protagoniza dichos encuentros.

Son los datos que se desprenden de una encuesta llevada a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha lanzado una advertencia recordando el riesgo de infectarse en reuniones en domicilios entre no convivientes. Lo hace después de constatar en el estudio -iniciado para averiguar el grado de cumplimiento de las medidas en España- que un gran porcentaje de personas sigue pasando por alto las medidas que han resultado ser efectivas para frenar los contagios de coronavirus a la hora de juntarse con familiares y amigos.

"Los resultados, fruto de una encuesta realizada durante la última semana de marzo a 1.746 personas de entre 25 y 79 años, ponderadas de acuerdo con la distribución real de la población española, reflejan una significativa relajación en el respeto de las normas, tanto por parte de los hosteleros como por los propios ciudadanos", sentencian en un comunicado.

La norma que menos se respeta "con diferencia" -según la percepción del 73% de los encuestados- es la de mantener la distancia personal en los encuentros. Concretamente, casi la mitad reconoce no cumplirla nunca (16%) o casi nunca (31%), y solo una cuarta parte de los españoles la respetan siempre (6%). "Esto es un riesgo, claro, pero mucho más lo es no cumplir otras medidas, como las limitaciones de reuniones de más de 6 personas, que algunos incumplen casi sistemáticamente, o las reuniones de no convivientes en domicilios", señala el estudio.

Y es que la mitad de los encuestados admite haber incumplido en algún momento la norma de no reunirse en un domicilio con otras burbujas de convivencia. Mientras un 7% declara que no se cumple nunca, el 22% dice que casi nunca, el 32% en ocasiones, y el 39% restante asegura que es una norma que se cumple siempre (29%) o casi siempre (10%).

Desde la organización reiteran que compartir un espacio interior con personas con las que no se convive se trata de un comportamiento de "muy alto riesgo"; sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de reuniones "suele prolongarse más allá de unos pocos minutos y con la tentación de quitarse la mascarilla en algún momento". Son situaciones, según afirman, que constituyen un "caldo de cultivo perfecto" para que se produzca el contagio.

Resultados de la encuesta realizada por la OCU que muestra el grado de cumplimiento de medidas de los españoles. OCU

"Mejorable" es el control de los aforos en bares y restaurantes, según señala la organización, que a su juicio es "otro significativo foco de contagio". Al plantear si se considera que se respeta el control de aforos en hostelería, el 60% de los encuestados aseguró que sí se siguen siempre (21%) o casi siempre (41%), pero en torno a un 12% indicó que, en su entorno, eso no sucede.

Las que más se cumplen: toque de queda y horarios de hostelería

Sí que que dan el aprobado, no obstante, al cumplimiento del horario y apertura de la hostelería y al toque de queda nocturno. La primera, según indica la OCU, es la medida más respetada por los españoles. "Casi 9 de cada 10 encuestados considera que en su entorno más cercano esto se respeta siempre o casi siempre", destacan.

En cuanto al toque de queda, suele cumplirse también. Los datos muestran que el 84% piensa que se respeta siempre (33%) o casi siempre(51%). Asimismo, al ser preguntados directamente si lo respetan, un 78% asegura que siempre y un 18% casi siempre.