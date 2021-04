L'Audiència d'Alacant condemna a dos anys de presó a un home per tancar a un menor en una vivenda okupada

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, l'acusat va reconéixer els fets i va acceptar la pena sol·licitada per la Fiscalia durant un juí celebrat el passat 23 de febrer per conformitat de les parts. La sala va dictar en el mateix acte sentencia i va declarar la fermesa de la resolució.

Els fets van succeir en un carrer d'Alacant el 19 d'agost de 2020, quan l'ara condemnat va abordar a la víctima, de 15 anys, que estava esperant l'autobús per a dirigir-se a un pis tutelat. Segons es relata en la sentència, tots dos es coneixien prèviament perquè s'havien dedicat a activitats relacionades amb la venda de drogues i van entaular una conversa en la via pública.

En un moment donat, l'acusat va traure un ganivet de grans dimensions i va obligar al menor a caminar fins a un pis ocupat de forma il·legal, on li va deixar tancat en una habitació durant dos hores i mitja.

L'adolescent va poder fugir de l'immoble després de saltar al carrer des d'una finestra situada en el segon pis de l'edifici, després de demanar al seu captor que fora a buscar-li un got d'aigua perquè no podia respirar. A més de la pena de presó, el tribunal ha imposat al reu, en virtut de l'acord entre Fiscalia i defensa, la prohibició d'aproximar-se al perjudicat o comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà durant sis anys.