Galicia volverá a citar a los 6.000 mayores de 80 años que rechazaron vacunarse: "tenemos que convencerlos"

20M EP

NOTICIA

La Consellería de Sanidade volverá a citar a los mayores de 80 años que no acudieron a vacunarse contra la covid-19 en la primera llamada, pero no solo a aquellos en los que hubo un problema de citación, si no también a los 6.000 que rechazaron activamente recibir su dosis.