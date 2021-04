Cvirus.- Barceló veu "més còmode" tindre l'empara de l'estat d'alarma però poden seguir adoptant resolucions sense ell

Sobre este tema, ha indicat que durant la pandèmia sempre han comptat amb les herramientras que proporciona la Llei de Salut de 1986, amb l'obligació de tindre la ratificació judicial corresponent. "Això ho tenim a l'abast, per la qual cosa podríem seguir dictant resolucions a l'empara de la Llei de Salut i al mateix temps sol·licitar la ratificació als tribunals", ha dit la consellera, que ha subratllat que, excepte alguna excepció, totes les fallades han sigut favorables al seu departament.

Així, ha insistit que la Comunitat Valenciana pensa que té ferramentes per a seguir controlant la pandèmia "perquè tenim una llei que ens empara", encara que amb la ratificació dels tribunals, per la qual cosa "no canviaria excessivament" la situació, si bé "és més còmode tindre l'empara de l'estat d'alarma però podem seguir adoptant resolucions, sense cap dubte".

Sobre este tema, la titular de Sanitat ha especificat que eixos "mecanismes" de control estan relacionats amb la limitació d'aforaments, el tancament perimetral de ciutats i comarques, així com la possibilitat d'instaurar el toc de queda en el cas de "una situació descontrolada" de la pandèmia.

La consellera ha realitzat aquestes declaracions als periodistes aquest dimecres a Alacant, durant una visita per a conéixer el curs de les obres de reforma i ampliació de les Urgències Generals i Pediàtriques i l'Unitat de Curta Estada de l'Hospital General Universitari.

"La Comunitat pensa que té ferramentes per a seguir controlant la pandèmia, perquè tenim una Llei de Salut que ens empara, l'única cosa, evidentment, és que necessitem eixa ratificació judicial, que seguim traslladant als tribunals quan col·lectius presenten recursos per aquestes decisions, però per a nosaltres no canviaria excessivament res", ha explicat Barceló.

Així mateix, Barceló ha explicat que eixos mecanismes tenen relació i "afecten" als aforaments de locals, que són "fonamentals" per a controlar l'expansió del virus, així com a qüestions amb mesures generals. "Haurem d'estudiar si, inclusivament, podem posar el toc de queda que va entrar en vigor abans de l'estat d'alarma i ens va anar també aprovat pel TSJ, o el tancament perimetral de ciutats o comarques quan augmente la incidència", ha asseverat.

Per açò, Barceló ha conclòs que "hi ha instruments per a abordar qualsevol situació que es puga produir a partir del dia 9 de maig en el cas que hi haja una situació descontrolada de la pandèmia".

ALACANT

D'altra banda, la consellera de Sanitat ha indicat que la situació epidemiològica en la província "és bona" i que Alacant ha experimentat una reducció del 86% dels brots, la "major baixada" a la Comunitat. "Hem de seguir complint les mesures que estan en vigor fins al 25 d'abril i he de felicitar als ciutadans i ciutadanes pel seu comportament, cal continuar amb aquest nivell d'exigència", ha afegit.