Pérez (PP) lamenta la "pésima imagen" de la "caricatura de la Feria en medio de la cuarta ola de Covid"

Pérez, que ha realizado una visita al Distrito Macarena, ha señalado que "lo que hay que hacer es fajarse mucho en compensar a los sectores afectados por la suspensión de la Fiesta de Primavera, pero también en la lucha contra la pandemia y en ofrecer una imagen seria de la ciudad".

Así, considera una "auténtica pena" que el debate en la ciudad se haya centrado en los últimos días en la celebración o no de "una caricatura de la Feria de Sevilla, que finalmente ha decaído por la evidencia sanitaria de que no se podía celebrar un asunto que ha dejado en bastante mal lugar a la ciudad". "Esto se ha debido a que el alcalde, Juan Espadas, está centrado en su carrera para dirigir el PSOE de Andalucía, lo que le ha llevado a no estar pendiente de las verdaderas necesidades de la ciudad y ha degenerado en esta polémica con el final fallido de la caricatura de Feria, tras polemizar con la Junta Andalucía sobre un tema tan delicado como los asuntos sanitarios", avisa.

Afirma que tanto "la prudencia como la responsabilidad han estado fuera del tono de actuación" del alcalde de Sevilla, que "ya está demostrando que lo que le ha interesado estos cinco años son las plataforma para lucirse como alcalde en vez de los elementos de gestión diaria y ordinaria de los barrio, de generación de empleo y de cambio del modelo productivo".

Pérez defiende que la forma de ayudar a los sectores afectados está en la concesión de ayudas directas "con base la peculiaridad y el carácter muy específico de sus actividades económicas", pero insiste en que el Ayuntamiento "no tiene la capacidad técnica y administrativa para ello porque no se ha dedicado a dotar de personal para ello". "Lo único que busca Espadas es intentar mantener un tono vital de la ciudad creyendo que sigue manteniendo su Fiesta de Primavera cuando evidentemente no es así", insiste.

En cuanto a las medidas de dinamización del centro de la ciudad y de otras zonas como Triana, ve contradictorio "querer cerrar al tráfico el centro y plantear restricciones de acceso a la ciudad y a la vez decir a la gente que venga masivamente en plena época en pandemia". Por último, recuerda que "todas las propuestas que plantea el PP para dinamizar el centro han sido rechazadas por el equipo de gobierno". "El resultado es que en el centro de Sevilla cada vez hay menos gente y menos negocios y cada vez hay más locales con carteles de 'se traspasa', 'se alquila' o 'se vende'", incide.