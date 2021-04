Díaz abronca a García Egea en su estreno en el Congreso como vicepresidenta: "Le importa bastante poco el paro"

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, afrontó este miércoles su primera sesión de control en el Congreso desde que accedió a su nuevo cargo. Lo hizo en un duelo con el número dos del PP, Teodoro García Egea, que la acusó de ir "en contra de los intereses de los españoles" por ser "comunista" y le preguntó por los datos de paro inflándolos. Díaz, en respuesta, aseguró que "en absoluto" está satisfecha con esos datos, pero también acusó a García Egea de manipularlos y le espetó que eso revela que al PP "le importa bastante poco" el desempleo.

García Egea preguntó a Díaz por primera vez después de que Pablo Iglesias, con quien mantenía sus duelos semanales, dimitiera como vicepresidente. Y en su respuesta, la titular de Trabajo hizo gala de su habitual tono sosegado, muy distinto a los encendidos debates que mantenía Iglesias con el número dos del PP, aunque tuvo que defenderse de la acusación de García Egea de ser la culpable de que en España haya "seis millones de parados", una cifra que Díaz le desmintió.

"Le recuerdo que la cifra de parados es de 3,9 millones: presumo que un dirigente del PP no manipula los datos de paro", dejó caer la vicepresidenta, que espetó a García Egea que "esos seis millones de los que usted habla recuerdan a la gestión del PP de Mariano Rajoy", que en 2013 alcanzó esas cifras de desempleo. Una tasa de paro "terrible", calificó Díaz, "como la actual", pero que al número dos de los populares "le importa bastante poco".

García Egea también afirmó que "1 de cada 4 de españoles quieren pero no pueden trabajar", y se mostró confiado en que "los comunistas españoles tengan en Madrid un resultado igual de bueno que en Galicia", donde Unidas Podemos perdió la representación. Pero Díaz no entró al trapo. "Lo que está haciendo el Gobierno, de la mano del diálogo social, es abordar el principal problema del país, y lo estamos haciendo de la mando de la Comisión Europea", planteó la vicepresidenta, que no obstante recordó que el PP ha votado en contra de decretos como los de los ERTE.

"Llegaron ustedes a votar en contra de la principal herramienta para la recuperación económica, el plan de recuperación, transformación y resiliencia", denunció igualmente Díaz, que señaló que "la tarea del Gobierno y los agentes sociales y de este país es sumarse a las reformas que vamos a hacer". "Anímese a trabajar y construya por su pueblo", invitó Díaz a García Egea.