Unanimidad en la Cámara para volver a exigir al Gobierno que encargue a Navantia Ferrol un BAM para la Armada

La proposición no de ley, a la que PSOE y BNG han trasladado su apoyo, ha sido defendida por el diputado popular Diego Calvo, quien ha vuelto ha reclamar al Ejecutivo estatal que dote de carga de trabajo a estos astilleros hasta que empiece la construcción de las fragatas F-110. Una petición que los populares gallegos se han comprometido a llevar a la Cámara gallega todos los meses hasta que se haga efectiva.

Y es que Diego Calvo ha vuelto a incidir en la complicada situación que atraviesa la comarca de ferrolterra. "Ferrol es la ciudad con la tasa de paro más alta de Galicia y el riesgo de pobreza más alto de Galicia, no vamos a parar hasta que haya comprometida carga de trabajo para Navantia", ha subrayado.

"Como ven, no es nada nuevo, la situación de Ferrol ya la comentamos en otras ocasiones", ha recordado el también vicepresidente del Parlamento de Galicia, que ha precisado que, con todo, no es suficiente que en el Pazo do Hórreo se vote a favor sino que es necesario "un acuerdo del Consejo de Ministros".

Dicho esto, ha asegurado que el inicio del presupuesto para construir las fragatas F-110 ya estaba incluido en las cuentas estatales para 2018 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. "Había 250 millones de euros y el Gobierno del PSOE no hizo absolutamente nada", ha manifestado.

Tras ello, ha afeado a los socialistas que, en un debate reciente celebrado en la Cámara alta, los senadores gallegos del PSOE "se fuesen" cuando se votaba esta misma iniciativa. "Por fin nos hemos dado de cuenta de cuál era la verdadera cara del PSOE en este asunto", ha afirmado Calvo, que ha asegurado que el Partido Socialista argumentó que "no era competencia del Senado el encargo de barcos a empresas como Navantia".

"Por eso no nos vale que aquí vuelvan a aprobar esta iniciativa y que cuando lleguen a Madrid, los representantes gallegos en la comisión se vayan del Senado para no tener que votar", ha censurado el diputado del PP, que ha incidido en la necesidad de que el Gobierno encargue un BAM para dotar de carga de trabajo a los astilleros mientras no se empiezan a construir las fragatas F-110.

"CUANDO NO SE DICE TODA LA VERDAD, SE MIENTE"

Al respecto, el diputado socialista Martín Seco, que ha reconocido que los senadores no estaban presentes en el debate y ha pedido disculpas por ello, ha negado que estos hubiesen "escapado". "Cuando no se dice toda la verdad, se miente", le ha replicado.

Tras ello, ha acusado al popular de traer esta iniciativa a la Cámara gallega para lavar la "mala conciencia" el "abandono" de Navantia que caracterizó los "siete años" de Gobierno de Mariano Rajoy. Así, ha sostenido que del año 2012 al 2017 hubo una "intensa caída" en la cartera de trabajo de Navantia que "provocó un gran boquete económico en la empresa" que quedó en "quiebra técnica".

Además, ha atribuido los retrasos en la construcción de las fragatas F-110 a "olvido en el que sometió" el Ejecutivo de Rajoy al proyecto. "Deberían explicar por qué tuvieron dos años en un cajón los contratos de las fragatas hasta que llegó el PSOE, debería usted sentarse con los trabajadores y explicar cuáles eran los intereses particulares del ministro Pedro Morenés para paralizar el proyecto", ha afirmado.

"Pero sabemos como funciona el Partido Popular, cuando no gobiernan se dedican a prometer pero después no hacen nada", ha argumentado en una intervención en la que ha recordado los anuncios de contratos con Pemex.

Por último, ha dicho que los contratos de las fragatas se están cumpliendo sin retraso y que en el primer trimestre de 2022 está previsto que empiece su construcción. "Después de dejar el astillero como lo dejaron, pueden colaborar desde la Xunta, poner más recursos de la administración autonómica, trabajar desde las políticas públicas o seguir de perfil dejando a todos los ciudadanos abandonados", ha apuntado.

CRÍTICAS DEL BNG

Si bien el BNG también ha mostrado su apoyo a la iniciativa, se ha mostrado crítico con la posición del Partido Popular en el asunto y se ha preguntado si después de que se aprueban estas iniciativas, la Xunta las exige al Gobierno.

"Siempre han contado con el voto favorable para que la Xunta exija al Gobierno del Estado la construcción de este BAM y nos gustaría saber si después de que se aprueban, la Xunta sí las exige, cómo y cuándo se realiza esa exigencia y la respuesta que recibe", ha manifestado el nacionalista Ramón Fernández.

Y es que, de lo contrario, en su opinión, se trataría "no solo de debates estériles" sino también de una "tomadura de pelo sistemática a una comarca que no está ni para juegos ni para que le tomen el pelo".

"La comarca está en una situación dramática, pierde cuatro veces más población que la medida de Galicia y, ante esta situación, lo único que sabe decir el Partido Popular es que los problemas de esta comarca se resuelven cualquier martes en el Consejo de Ministros", ha manifestado.

"Quieren decir ustedes que la Xunta no tiene nada que hacer para resolver los problemas de Ferrol?", ha preguntado para criticar que el PP "celebre el autogobierno" con motivo del 40 aniversario del Estatuto pero "reduzca la problemática de Ferrol a que el Consejo de Ministros encargue un BAM".

"Parece que el único éxito del autogobierno es meter exconselleiros del PP en Ence o en Greenalia", ha censurado para insistir en que el PP debe "reclamar el BAM" pero también "dar cuentas de esa exigencia". "Y reclamen también entrar en el consejo de administración de Navantia, implíquense en el futuro de Navantia", ha apuntado.