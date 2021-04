Valenciaport traurà a licitació l'actualització de l'estudi d'impacte econòmic

Valenciaport traurà a licitació l'assistència tècnica per a l'elaboració d'Estudis d'Impacte Econòmic dels ports gestionats per l'Autoritat Portuària de València (APV) amb la finalitat de conéixer l'impacte de l'activitat portuària en la generació de riquesa i ocupació de la Comunitat Valenciana.

Per a aquest nou estudi es contemplarà el trànsit de mercaderies en els tres ports i el moviment de passatgers en línia regular i creuristes per al Port de València. Per a açò, es prendran com a base les operacions de la comunitat portuària dels exercicis 2018, 2019 i 2020 per a conéixer l'impacte actual dels ports gestionats per l'APV, segons ha informat Valenciaport.

L'entitat destaca que està exercint d'empresa tractora de l'activitat econòmica de la seua hinterland, que representa el 55% del PIB d'Espanya, i està actuant com a plataforma per a l'exportació del teixit productiu, "un element clau per a recuperar el dinamisme de l'economia espanyola que es reflecteix en el creixement sostingut de Valenciaport en els últims anys".

En 2016, Valenciaport va gestionar 4,72 milions de TEUs (contenidor estàndard de 20 peus) i 71,2 milions de tones de mercaderies mobilitzades, mentre que en 2020 aquesta xifra va ser de 5,42 milions de contenidors i 81 milions de tones de mercaderies les que es van operar en els molls dels recintes portuaris, en un any que va estar marcat per la crisi per la covid-19.

Segons les dades de l'últim Estudi d'Impacte Econòmic de Valenciaport, presentat en 2018 i elaborat pel departament d'Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València amb dades de 2016, Valenciaport va aportar a l'economia valenciana i a la seua àrea d'influència un valor afegit brut de 2.500 milions d'euros, el 2,39% del PIB total de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a l'ocupació, les empreses relacionades amb Valenciaport van generar 38.866 ocupacions, xifra que representava el 2,09% sobre el total de llocs de treball de la Comunitat Valenciana. Per a Valenciaport, es tracta d'unes dades "que mostren la importància com a generador d'ocupació i riquesa en el seu entorn".

L'activitat dels recintes portuaris va fer possible que es distribuïren 1.243 milions d'euros a l'any en salaris. Més de 400 milions d'aquestes rendes es van generar per l'efecte inicial del Port, però més del doble d'aquesta quantitat (dos de cada tres salaris) es van originar pels efectes directes, indirectes i induïts de Valenciaport.

En conjunt, Valenciaport va ser l'origen del 2,62% del total de la massa salarial de la Comunitat Valenciana. No obstant això, va crear el 2,09% de l'ocupació valenciana, la qual cosa indica que els salaris que es paguen a partir de l'activitat de Valenciaport "estan per damunt de la mitjana de la Comunitat".

Quant als ingressos fiscals, l'estudi assenyala que les arques públiques van ingressar 181 milions d'euros en 2016 per les activitats vinculades a Valenciaport.