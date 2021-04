Giner critica que Ribó no exponga los proyectos para los Fondos Nex Generation en el Consejo Social

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntmaiento de València, Fernando Giner, ha señalado este miércoles que su formación "no entiende" que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, "no aproveche el Consejo Social de la Ciudad para exponer los proyectos para los Fondos Next Gereration EU".