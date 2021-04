PSOE: "la Región está a la cola de España e ritmo de vacunación por la incapacidad López Miras"

Peñalver ha hecho estas declaraciones tras el pleno de la Asamblea Regional, después de que el PP retirara una moción en la que pedía al Gobierno de España que acelerara el proceso de vacunación, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Han sentido vergüenza por la situación que está viviendo la Región. La semana pasada éramos los últimos en ritmo de vacunación y esta semana aún estamos peor. La semana pasada era el 79 por ciento de las vacunas recibidas las que se habían puesto, y esta, son solamente el 72 por ciento", ha lamentado.

El diputado socialista ha indicado que el consejero de Salud dijo que esta semana se vacunarían 60.000 personas, y el lunes tenían 111.000 dosis. "Con lo cual, vamos más retrasados aún en el ritmo de vacunación que la semana pasada".

Además, ha recordado que el Gobierno regional y el PP habían insistido repetidamente que estaban preparados para el proceso y lo que necesitaban eran las vacunas. "Las vacunas están, pero son incapaces de gestionar. Está siendo un desastre, la ciudadanía está muy cabreada, con razón, con el sistema de citación que la CARM está llevando a cabo".

"Ayer, concretamente fue de juzgado de guardia. Había 2.000 personas citadas en el Palacio de Deportes de Murcia y los profesionales con sus dosis preparadas, sin embargo, no asistieron ni 50 personas, porque no se tramitaron las citaciones. Igualmente, en Totana había 1.900 personas citadas y a la mayoría, no le llegó la citación por ninguna vía", ha denunciado.

Peñalver ha exigido al Gobierno regional que explique a la ciudadanía por qué tiene que desplazarse desde Bullas, Moratalla y Calasparra, hasta Cehegín, por ejemplo, para vacunarse, haciendo recorridos de hasta 22 kilómetros.

"Tampoco entiende la población por qué tiene que ir a vacunarse a la Nueva Condomina desde Sucina, por ejemplo, a una hora de coche, dificultando el acceso a las personas más mayores", según Peñalver, quien ha manifestado que el Gobierno regional "está copiando el modelo Ayuso, que perjudica, especialmente, a las personas mayores".

Finalmente, ha asegurado que el PP no se está tomando en serio el proceso de vacunación. "Las vacunas salvan vidas y están generando esperanza e ilusión en la ciudadanía. España está siendo el país de la UE con mejor ritmo de vacunación, pero, por desgracia, en la Región de Murcia vamos los últimos".