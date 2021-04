CC.OO y UGT se concentran en Soria contra la privatización de Correos

El secretario provincial de Comisiones, Fernando Garcés, ha asegurado que hay varias señales que alarman de los pasos que se están dando en Correos "hacia la privatización". Garcés explica que desde la llegada del nuevo presidente, Juan Manuel Serrano, se ha despedido a los directivos más experimentados de la casa.

Por otro lado, cree que se está debilitando el servicio público por la falta de financiación acordada en 2017, financiación que este año habría sido recortada "a la mitad" según esos acuerdos.

Además, Garcés advierte de la contratación de una consultora panameña, y reconoce que los sindicatos temen "que hagan informes para señalar que la entidad no es viable y se facilite la privatización".

Por otra parte, desde los sindicatos se señala que no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados anteriormente con la empresa, por lo que se están judicializando numerosos problemas laborales, mientras "se están haciendo reformas en la sede y en patrocinios absurdos", ha manifestado.

La responsable en Soria de UGT Postal, Rosa Campanario, ratifica esas sensaciones y recuerda que Correos está participando en la puja por la "privatización de los correos de Brasil".

SERVICIO AFECTADO

Estas medidas están afectando al servicio en la provincia de Soria, ya que la mitad de las oficinas abiertas al público solo lo hace a media jornada.

Los sindicatos han explicado que el 31% de los empleos estructurales de la provincia están copados por eventuales, mientras que el 15% de la plantilla estructural no tiene jornada completa, sin olvidar "que se están amortizando puestos de trabajo, entre 15 y 20".

En estos momentos hay 120 empleos estructurales, aunque "hay mucha eventualidad" para dar servicio en diez oficinas, de las cuales cinco abren a media jornada.

Garcés no se atreve a dar datos sobre cuántos empleos podría costar una privatización pero advierte de que Soria no es una provincia "rentable" por la despoblación y disgregación de las localidades, lo que podría provocar que los municipios no puedan tener un servicio como el actual.