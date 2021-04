El PSOE pide a la Diputación que pague 520.000 euros a Villanueva del Rosario

En una visita a la localidad, Bernal ha adelantado que el PSOE va a pedir al equipo de gobierno en el próximo pleno que "de forma inmediata ponga a disposición el dinero ya comprometido y que le pertenece a este municipio para que de una vez por todas se pongan en marcha las obras, los puestos de trabajo que se generan y se cubran las dotaciones necesarias para Villanueva del Rosario".

En definitiva, ha agregado, que al municipio llegue "lo que le pertenece, lo que ya está suscrito y lo que tanto está peleando para que sea una realidad tanto su alcalde como este equipo de gobierno que está al frente de la crisis donde no está ni el señor Salado ni el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga".

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan González, ha explicado que "los 520.000 euros que adeuda la Diputación a Villanueva del Rosario corresponden al Plan de Asistencia y Concertación del año 2020, al Plan de Impulso a la Economía Municipal, al Plan de Reactivación Económica y a los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)".

"Eso es aproximadamente un 20 por ciento del presupuesto de nuestro ayuntamiento. ¿Dónde está la Diputación? ¿Cuándo va a asistir a los pueblos pequeños?", se ha preguntado, añadiendo que la institución "sigue sin aportar ni un solo euro del famoso Plan Málaga".

"Desde julio que el diputado Juan Álvarez vino a presentarnos el Plan Málaga le reivindicamos que no era solo que se hicieran las transferencias lo antes posible sino que se pudiese reforzar el servicio de arquitectura de la Diputación puesto que sabíamos que todos los pueblos íbamos a ir en tromba a entregar estos proyectos y podía haber retraso a la hora de resolver", ha explicado.

González ha apuntado que a Villanueva del Rosario la Diputación le concedió una ayuda de 210.000 euros del Plan de Impulso a la Economía Municipal y del Plan de Reactivación Económica. "Nosotros los proyectos los hemos entregado en Diputación. Se nos han pedido requerimientos y hemos contestado. Por lo tanto, la parte que le corresponde a Villanueva del Rosario ya está hecha. Entendemos que la Diputación debe resolver este problema lo antes posible", ha asegurado.

"Como sigamos así, la crisis va a empezar a hacerse más grande y el COVID va a desaparecer y no hemos recibido ni un euro del famoso Plan Málaga para poder ayudar a los ciudadanos de nuestro pueblo", ha afirmado.

Respecto al Plan de Asistencia y Cooperación 2021 ha indicado que aun no han recibido nada: "Este plan es primordial para los ayuntamientos pequeños y estamos a abril y todavía no se nos ha hecho ninguna transferencia de ningún tipo", ha lamentado. Asimismo, ha confirmado que del de 2020 "tenemos unos 200.000 euros esperando a que nos hagan las transferencias que no nos la hacen, los proyectos los tenemos concertados con Diputación pero están sin hacer, tenían que estar hechos en noviembre de 2020".

Entre las obras pendientes en el municipio de este plan ha citado el derribo en calle Arroyo para intentar dar solución al problema de la inundación de esa calle, la remodelación del tejado de la guardería, la obra de calle Fresca.

Asimismo, el alcalde ha vuelto a reivindicar a la Diputación que adelante la transferencia de los materiales del PFEA, en concreto, ha pedido a la institución provincial que haga "un adelanto mínimo de un 50 por ciento a principio de la obra como se hace en otras diputaciones andaluzas". "Es un problema para los ayuntamientos afrontar el pago de los proveedores que en su mayoría son pequeños empresarios de nuestros pueblos", ha advertido.

José Bernal, ha asegurado por su parte que no permitirán que el equipo de gobierno de PP, Ciudadanos "y el no adscrito le sigan dando la espalda a los municipios que tanto necesitan las ayudas comprometidas por institución".

"Estamos bastante hartos de los anuncios continuados de la Diputación de Málaga, que todo es humo, pero después no se hacen realidad ante los que más lo necesitan. Anunciaron hace no mucho un presupuesto de 350 millones de euros que iba a ir dirigido a los municipios que más lo necesitan y nos encontramos como en el caso de Villanueva del Rosario que aquí no solo no llega lo que tendría que llegar sino lo que ya estaba comprometido", ha finalizado.