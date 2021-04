La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recibido este miércoles la vacuna de AstraZeneca en el Wizink Center de Madrid. La exministra se ha dirigido a los medios para animar a los españoles a vacunarse sea con la vacuna que sea, porque, según ha explicado, "el número de incidencias (con AstraZeneca) es infinitesimal".

Aguirre ha aprovechado su aparición en televisión para defender la gestión de Isabel Díaz Ayuso y para apoyar su candidatura de cara a las próximas elecciones autonómicas. Asimismo, la expresidenta ha arremetido contra el gobierno de coalición recordando las declaraciones en las que Pedro Sánchez dijo que le costaría conciliar el sueño si cogobernara junto a Unidas Podemos.

"A mí no me preocupa quién esté en la Moncloa, lo que me preocupa es que los que ahora están en el Gobierno, los sanchistas y, sobre todo, los de Podemos, no les importa el Gobierno, lo que les importa es cambiar el régimen constitucional del 78 y por eso atacan a la monarquía", ha comentado la entrevistada. Aguirre ha enseñado la mascarilla con la que ha acudido a vacunarse en la que lucía el acrónimo V.E.R.D.E: Viva El Rey de España.

La exsenadora ha querido mandar un guiño a los telespectadores en el día que se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. Cada 14 de abril los republicanos celebran este hecho histórico y reclaman el fin de la corona española. "¡Viva El Rey de España!", ha recordado Aguirre en directo.

"Tenga usted cuidado que coincide con el color de Vox", ha comentado la presentadora Sonsoles Ónega desde plató, haciendo alusión al tono de su mascarilla. "No, no, no. El de Vox es más bien como este", ha respondido la expresidenta madrileña señalando al micrófono de La Sexta. Aguirre se ha despedido de la prensa diciendo: "¡Viva El Rey de España! Es que atacan a la monarquía, pues yo la defiendo".