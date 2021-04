Oltra exige no "enterrar millones de dinero público" en la ampliación del puerto porque están en juego las playas

"Tenemos la obligación política, moral e intergeneracional de dejar a nuestros hijos el planeta como mínimo como lo recibimos, y si puede ser mejor", ha recalcado a los periodistas después de que Puertos del Estado determinara la semana pasada que la DIA de 2007 sigue vigente y corresponde a Valenciaport evaluar si hace falta otra para seguir con la ampliación.

Oltra ha remarcado que esto "no deja de ser una decisión jurídica" y ha abogado por centrar el debate en "qué modelo de ciudad, comunidad y estado queremos". Ha llamado así a combatir el "colapso ecológico" y no "repetir viejos errores y dejar a nuestros hijos un planeta no habitable: Eso es lo que está en juego, no una declaración ambiental".

Es más, ha advertido que "está en juego que desaparezcan las playas del sur o L'Albufera", así como que "los niveles de contaminación en València generen muertes como la contaminación atmosférica en Europa".

Lo que está sobre la mesa, a su juicio, es elegir si "favorecer el casino especulativo de cuatro poderosos que no tienen nada que ver con nuestras empresas, enterrar millones de dinero público en esto, o invertir en el modelo de transición ecológica que pone en el centro la vida".

Oltra ha destacado que comparten esta postura tanto el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), como "muchas personas y partidos que ven en esto un despropósito" y ha respaldado la postura de su coalición de "empezar a pensar en deconstruir el espigón que está afectando tantísimo a la playa".

Tras defender que "este gobierno está haciendo las cosas muy bien y pone en el centro a las personas", ha advertido que "no puede dejar como legado uno de los mayores errores catastróficos si sigue la ampliación".