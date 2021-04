BBK Open Science Fest 2021 abre hasta el 9 de mayo el plazo de presentación de propuestas para participación ciudadana

BBK Open Science Festival, (BBK OSF), que este año se celebrará del 8 al 15 de junio, es un encuentro de cultura científica en el que la participación ciudadana es "fundamental", por lo que ha abierto ya el plazo de presentación de propuestas para participar en el Open Call.

Podrá participar en el festival cualquier persona que quiera "compartir su pasión por la ciencia", presentando una actividad educativa innovadora, una práctica experimental, un proyecto de investigación, una actividad que busque mejorar la salud del medio ambiente o una creación artística, así como cualquier proyecto o iniciativa que permita acercar la ciencia a la ciudadanía.

El Festival se enmarca en la línea de fomento de la participación ciudadana de BBK Kuna, y se enfoca en esta edición, en la exploración de vida, la ciencia ciudadana, la ciencia comunitaria y la innovación social.

Desde este miércoles, 14 de abril, y hasta el 9 de mayo, quien tenga una propuesta que encaje con los valores o las categorías del Festival podrá enviarla para optar a presentarla en junio, en el marco del "Encuentro de Ciencia Abierta" del BBK Open Science Fest 2021: BBK Open Science.

El Open Call presenta una serie de categorías que sirven a modo de guía para las personas e instituciones interesadas en participar: Ciencia Ciudadana, Ciencia Comunitaria, Naturalismo Digital, Después de la Pandemia, Bioarte y Biodiseño, Alternativas Sostenibles e Innovación Social, Talleres y Experiencias Experimentales o Creativas, Innovación Educativa, Vida, Crecimiento y Desarrollo, Ciencia Abierta o Vida y Ciencia con Humor.

Las propuestas podrán ser teóricas o prácticas y se valorarán, en especial, las propuestas participativas, experimentales o prácticas, sobre todo, aquellas que utilicen "equipos, materiales y reactivos de código abierto, de bajo coste, fácilmente accesibles y sostenibles".

SELECCIÓN PARTICIPATIVA

Una comunidad diversa formada por el equipo de BIOOK, BBK Kuna, colaboradores y personas voluntarias valorarán las propuestas recibidas. Para que la ciudadanía también sea protagonista, se valorará la respuesta ciudadana a las propuestas presentadas en redes sociales.

Las propuestas recibidas que cumplan con los requisitos de la convocatoria se irán presentando por orden cronológico en redes sociales y se animará a la ciudadanía a opinar y elegir sus favoritas.

El comité tendrá en alta consideración las opiniones y preferencias de la ciudadanía durante el proceso de selección. Los comités evaluadores también tendrán en cuenta otras cualidades como la originalidad, aplicabilidad, impacto social, valores, creatividad, reproducibilidad, diversión, humor, espectacularidad, lenguaje divulgativo, comprensión, propuestas colaborativas, igualdad y sostenibilidad.

BIOOK es una entidad con "vocación social a la vanguardia de la biología Do It Yourself (DIYbio), la ciencia abierta, la ciencia y la innovación ciudadana", han destacado los organizadores, para señalar que "estas corrientes globales facilitan la práctica de la biología en relación a otras disciplinas, e impulsan la cultura y la producción científica por y para la ciudadanía, utilizando las herramientas y la metodología de la ciencia profesional".

El objetivo principal de BIOOK es "popularizar" la práctica de la Biología, en relación a las inquietudes y necesidades de las personas y las comunidades, para que estas sean protagonistas en la mejora social y medioambiental.

Por su parte, BBK ha recordado que dará "un salto en el tiempo" a través del proyecto Kuna, de cara a "conocer la Bizkaia del futuro y resolver sus desafíos desde el presente". La factoría de soluciones a los retos de Bizkaia tendrá un edificio de cinco plantas en el corazón de Bilbao La Vieja para promover proyectos innovadores que aporten soluciones al envejecimiento de la población y la soledad de las personas mayores, el cambio climático, la revolución tecnológica, la transformación de las ciudades y la migración.

La iniciativa creará un centro "pionero" a nivel internacional, con investigación aplicada a la transformación social, participación del barrio, y trabajo conjunto de todos los agentes de la sociedad: ciudadanía, universidades y centros de investigación, administración pública y empresa privada.