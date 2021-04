Cómo limpiar las llantas del coche para que parezcan nuevas con el kit de cepillos más vendido de Amazon

Que los coches, desde el momento de su compra, comienzan a depreciarse es algo que todos sabemos. Sin embargo, no siempre tenemos en cuenta que, cuanto mejor uso les demos, menos dinero perdemos en caso de querer venderlo. Y no, no solo nos referimos a optimizar la conducción y llevar a cabo esas buenas prácticas que no ponen en riesgo elementos tan importantes como el motor o el embrague, también a limpiarlos con periodicidad para que los elementos más visibles no se deterioren antes de tiempo. De hecho, de techo a las alfombrillas, son pocos los que escapan a la acción de la suciedad y, por tanto, de buenas técnicas para lograr que vuelvan a brillar.

Unos de los elementos que más tienden a ensuciarse son las llantas de los coches, pues al estar siempre en contacto con el exterior y las condiciones meteorológicas, suelen acumular mucha suciedad. Y si tardamos tiempo en afrontarla, acabará adhiriéndose a los materiales y dificultándonos la limpieza. Pero, ¿cómo podemos librarnos de la mugre, con periodicidad, si que esto nos suponga un suplicio? Muy fácil: contando con el kit de limpieza de ruedas más vendido en Amazon, que puede ser tuyo por menos de 20 euros.

Todo lo que contiene este kit

Este kit incluye todo lo necesario para limpiar y dejar como nuevos los neumáticos, las ruedas, el guardabarros, el chasis, las piezas de suspensión y otros detalles que, a veces, pasan desapercibidos. Están elaborados con materiales sintéticos para poder ofrecer una limpieza en seco y en húmedo, sin dañar ninguna zona. Estas son todas las herramientas que contiene el kit.

Cepillo cuadrado. Esta herramienta está recomendad para limpiar la suciedad entre las ruedas y las llantas sin rayar ni arañar la pintura de la carrocería ni los acabados y detalles de cada vehículo.

Cepillo largo. Perfecto para llegar a las llantas y limpiar en profundidad esta zona. Permite la limpieza en seco y, también, con agua y jabón para un resultado más eficaz.

Cinco cepillos para detalles. El kit incluye cinco piezas de tamaños pequeños que son perfectas para limpiar zonas en detalle. Se pueden usar en seco y húmedo y eliminan el polvo, las migas y los restos de partículas incluso de zonas tan difíciles como las ranuras de los asientos.

Cepillo para aire acondicionado. Para que el ventilador no expulse partículas nocivas es importante mantenerlo limpio y libre de polvo. Este cepillo permite limpiar las dos persianas al mismo tiempo, por lo que la limpieza es más eficiente.

Toalla absorbente. Con un tejido de alta densidad, es capaz de contener gran cantidad de agua y jabón para evitar escurrir y manchar durante la limpieza. Con esta toalla evitaremos tener que bajar trapos de casa.

