Oltra rebutja allargar la jubilació i demana al Govern que se centre en "la meitat de joves sense projecte de vida"

Oltra, també líder de Compromís, ha valorat davant els periodistes les mesures anunciades aquesta setmana pel ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, per a incentivar el retard de l'edat efectiva de jubilació, com un xec de 12.060 als quals decidisquen fer-ho més tard.

Al seu juí, hi ha molts altres mecanismes que han d'estar damunt de la taula, "no que treballen més anys els que ja han treballat molts", i és suficient amb la possibilitat actual d'allargar voluntàriament la jubilació. "De moment és una proposta per al debat", ha recordat.

Per contra, la també consellera de Polítiques Inclusives ha advocat per una revisió del model econòmic i productiu i ha defès propostes com la setmana laboral de 32 hores o buscar nous jaciments d'ocupació en la transició ecològica, la societat de les tres 'C' (criar, cuidar i curar) i "tot el que pot generar llocs de treball de qualitat i no deslocalitzables".

"No em pareix un bon punt de partida, hi ha molt del que parlar", ha insistit sobre la proposta del PSOE en el Govern.