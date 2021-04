Barceló afirma que el freno de Janssen y el recorte "puntual" de Astrazeneca no trastoca la vacunación prevista

Asimismo, ha afirmado que el número de vacunas del laboratorio Pfizer que llegarán a la Comunitat se ha "incrementado", ya que ha pasado de 45.000 a 125.000 cada semana, una situación que "nos ayudará a seguir con el plan programado". No obstante, preguntada sobre si se mantiene la previsión de alcanzar el 70 por ciento de inmunización de la población para finales de verano, Barceló ha asegurado que "dependerá de Janssen" y se ha mostrado "confiada" en que Astrazeneca "volverá a incrementar" el envío de dosis después de este "recorte puntual".

La consellera ha realizado estas declaraciones a los periodistas este miércoles en Alicante, durante su visita para conocer el curso de las obras de reforma y ampliación de las Urgencias Generales y Pediátricas y la Unidad de Corta Estancia del Hospital General Universitario.

"No teníamos vacunación programada para las dosis de Janssen, por lo que no se ha trastocado el plan. Y el recorte de Astrazeneca tampoco porque sabíamos con antelación el número que iban a llegar, al menos para esta semana en la que está todo programado y para la que viene", ha explicado Barceló.

Igualmente, ha añadido sobre el resto de la programación que se verá si hay "alguna alteración" o "bien por el aumento o disminución" de dichas dosis. "En cualquier caso, Pfizer es uno de los laboratorios que está cumpliendo y ha incrementado exponencialmente el número de vacunas que llegaban a la Comunitat, puesto que empezamos con 45.000 y ahora ya ha confirmado que llegarán unas 125.000 todos los lunes, lo que nos ayudará a seguir con el impulso y el plan que tenemos", ha aseverado la titular de Sanidad.

Esta semana estaba prevista la llegada a España de más de 150.000 dosis de la vacuna de Janssen, de las cuales unas 15.600 estaban destinadas a la Comunitat Valenciana, aunque finalmente la farmacéutica anunció la paralización "momentánea" de los envíos.

Al respecto, la consellera ha indicado que esperarán a la decisión que tome Janssen ya que según las autoridades americanas "no se va a prolongar mucho en el tiempo" puesto que la cifra de vacunas que iban a llegar a España y a la Comunitat era "un número importante".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre si se mantiene la previsión del 70% de inmunización para verano, Barceló ha respondido que "dependerá de lo que diga Janssen" y de que "el resto de laboratorios incrementen el número de dosis que deben llegar".

"Dependerá de lo que diga Janssen, que no creo que tarde mucho en pronunciarse y también de si el resto de laboratorios van a incrementar el número de dosis que tienen que llegar, aunque el recorte de Astrazeneca ha sido puntual, por lo que también espero que aumente el número dosis que tienen que llegar en abril, mayo y junio puesto que van a ser fundamentales", ha detallado Barceló.

"ÚNICA PUERTA DE SALIDA"

La consellera de Sanidad ha confirmado que este miércoles ella recibirá la vacuna "dentro de su grupo de edad" pero no ha precisado en qué lugar ni a qué hora debido a que se trata de un "acto personal".

No obstante, ha invitado a vacunarse a todas las personas que "aún tengan dudas" dado que es "la única puerta de salida a esta crisis sanitaria". "No conozco otro modo que no sea vacunar, vacunar y vacunar. Es un ejercicio de responsabilidad", ha aseverado.