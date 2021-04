Cvirus.- Puig espera que se solucione "al més prompte possible" el procés de vacunació: "No hi ha dia de tranquil·litat"

El cap del Consell ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans a Madrid, on participa aquest dimecres en la jornada 'Wake up, Spain!'.

Puig s'ha referit a com afectarà a la Comunitat Valenciana la suspensió de la distribució de Janssen, sobre el qual ha assenyalat que no ho farà aquests dies perquè la partida que anava a arribar en aquests moments no era gran, però fins al mes de setembre la farmacèutica s'havia compromès a enviar 20 milions de dosi a Espanya, dos milions al territori valencià, per la qual cosa -ha reconegut- és precís que "com més prompte millor" és puga aclarir la situació.

En aquest punt, ha avançat que les comunitats autònomes van a sol·licitar en el Consell Interterritorial "la major explicació possible respecte als vacunes".

"Sabem que és una decisió presa fora de les nostres fronteres, sobrevinguda a tots, però necessitem tindre la màxima seguretat per a anar adaptant els plans de vacunació. No hi ha dia de tranquil·litat; estàvem avançant molt a consciència en la vacunació, però qualsevol incidència d'aquestes característiques ens produeix una trastorn gran, sobretot a la població, que te una sensació d'inseguretat i això no ho podem permetre. Cal vacunar-se i vacunar-se amb seguretat, no podem deixar d'incentivar-ho", ha argumentat.

Sobre l'administració de la segona dosi d'AstraZeneca, Ximo Puig ha comentat que, encara que els experts que assessoren a l'executiu autonòmic és mostren "favorables", cal "harmonitzar" una posició en el conjunt d'Espanya.

Encara que les vacunes són segures, hi ha "una incidència que cal analitzar perquè el més important és la salut dels persones i si hi ha algun problema cal buscar la solució", ha asseverat.