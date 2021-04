Puig sobre l'estat d'alarma: "Més enllà del marc normatiu, el que cal tindre és una vocació clara de prevenció"

El cap del Consell ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans a Madrid, on participa aquest dimecres en la jornada 'Wake up, Spain!'.

Per a Puig, "el més important" és que a cada moment es prenguen "les mesures adequades" enfront de la pandèmia. "Més enllà del marc normatiu, -ha continuat- el que cal tindre és una vocació clara de prevenció, de polítiques preventives, i de buscar allò que és fonamental per a la ciutadania, la seguretat. Nosaltres, abans de l'estat d'alarma, ja preníem una sèrie de mesures restrictives que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ens va avalar".

En aquest punt, ha fet notar que "des de la perspectiva valenciana", amb una incidència acumulada "molt baixa" de 36 casos per cada 10.000 habitants, "és important que si aconseguim avançar en la vacunació puguem avançar també cap a la normalitat".

No obstant açò, ha remarcat que açò ha de fer-se "sense cap relaxació ni cap pas arrere". "No estem per a relaxacions", ha finalitzat.