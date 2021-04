Lucía habla de su "caótica vida" tras 'La isla de las tentaciones': "Me siento juzgada, nada le parece bien a nadie"

Tras su paso por La isla de las tentaciones, la vida de Lucía ha cambiado mucho. La gaditana rompió con Manuel en el programa por la infidelidad de él, pero ahora ella está saliendo con Isaac, el que fuera tentador de su amiga Marina. Sin embargo, este 'culebrón' y su repentina popularidad está haciendo que Lucía no pase por su mejor momento personal.

Así lo ha contado este miércoles en el estreno de su canal de Mtmad, Para mí by Lucía. La exparticipante del reality ha confesado que su relación con Isaac va para delante, tal y como ya demostraron en una reciente entrevista de él en Instagram.

Sin embargo, contra quien carga es contra Marina y la tacha de mentirosa por la forma en la que ha contado su versión de lo sucedido.

Pero Lucía ha querido aprovechar su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset para hablar de su nueva vida tras La isla de las tentaciones, y no sería tan idílica como se podría pensar.

"La vida que llevo es caótica. Me agobio", ha confesado. "No paro, lo tengo todo perdido, un desorden... incluso emocional". La gaditana señala a su reciente popularidad por los medios como parte de todo este descontrol que lleva actualmente.

Además, su relación con Isaac también le ha valido alguna que otra crítica. "No puedo poner todo lo que quiero en redes sociales. Me siento superjuzgada por la gente porque nada le parece bien a nadie".

Aunque la pareja intenta ignorar los comentarios negativos, al final es imposible que esto no afecte a su relación: "Hay muchas personas malmetiéndonos a mí y a él. Yo me dedico a ver lo que él me demuestra y con eso me voy a quedar. Si tengo que estar pensando en lo que la gente está diciendo, ni nos hablaríamos".