La serie documental de Rocío Carrasco en la que cuenta cómo han sido estos 25 años de silencio ha causado tal terremoto en el mundo rosa que incluso ha llegado trascender para ser considerado un tema social, tras la opinión al respecto de políticos y distintas personalidades del país.

Entre lo que contó la hija de 'la más grande', destacó los episodios de supuestos malos tratos sufridos por parte del que fuera su marido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores.

Ahora, semanas después de haberse emitido el estremecedor testimonio, se han filtrado las durísimas declaraciones de la propia Rocío ante la jueza hablando de esos episodios.

"No denuncié antes porque sabía la que se iba a montar", asegura Carrasco en su declaración, a la que ha tenido acceso El Mundo, y que data de los años 2016 y 2017. "Llevo diecisiete años ocultando el que una persona difame, me arrebate lo más grande que puede tener una madre, que son mis hijos", defiende una desencajada Rocío.

Además, habla de cómo, según ella, su exmarido llega a "desmerecerle como mujer". "Me coarta, me mutila. Tengo un trabajo de cara al público... ¡No he podido trabajar en muchas ocasiones porque no me atrevo!", dice entre lágrimas.

Además, relata cómo fue el episodio con su hija, el último día en el que convivieron, y la reacción de esta cuando era menor de edad.

Asimismo, Carrasco hace referencia a sus hijos y da el mismo relato que luego ha grabado para la serie documental. "Ha puesto a mis hijos en mi contra, no me deja vivir, ¡no consiente ni que viva!. Este señor ha hecho que mis hijos me odien, me ha privado del amor, del cariño, del respeto, de la confianza de mis hijos".

En su interrogatorio, la juez insistió en preguntar a Carrasco sobre qué "hecho concreto" la había empujado a recurrir a la Justicia. Según el diario, su tardanza en denunciar fue clave para que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara continuar con las diligencias.