Javier Cercas: "Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar"

El escritor Javier Cercas quiere zanjar la polémica que en la que se ha visto envuelto en las últimas horas por parte del independentismo catalán y ha decidido aparcar, de momento, la acción legal que estudiaba su abogado por la difusión de un vídeo descontextualizado suyo sobre la situación política en Cataluña, ya que la cuenta de Twitter que publicó las imágenes ha desaparecido.

El abogado Carles Monguilod ha confirmado a EFE que, en las circunstancias actuales, la opción es evitar la vía de los tribunales después de que hayan borrado ese perfil de redes sociales que inició un alud de comentarios críticos contra Cercas, sobre todo desde cuentas independentistas, como las de los diputados de JxCat Cristina Casol o Aurora Madaula, entre otros.

En el vídeo, el escritor aparecía en un discurso que pronunció en 2019 en el Teatro Romano de Mérida, en el que afirmó que cuando las emociones se imponen en política, "como ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general", en alusión al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (que ayuda en casos de catástrofes), Miguel Alcañiz, que estaba presente en el mismo acto.

La viralización de esa declaración, que descontextualizada daba a entender que Javier Cercas abogaba por una intervención del Ejército en territorio catalán, llevó al autor de "Soldados de Salamina" a poner el tema en manos de su abogado, afincado como él en Girona.

La polémica explicada por Cercas

En una entrevista al programa Hora 25 de la Cadena Ser, el escritor explicaba así la polémica: "Es una tergiversación, es una manipulación, muy refinada, digna de la Stasi" (...) "Esto es un bulo intimidatorio, que forma parte de una campaña organizada desde hace muchos años, desde que yo me pronuncié contra el procés. Ha habido una auténtica campaña perfectamente organizada. Esto ocurrió cuando yo estaba en el programa de máxima audiencia catalana TV3. Cada vez que voy allí se arma un circo de este tipo.".

En la entrevista Cercas lamenta que "esto es la gota que colma el vaso. Yo soy una anécdota. La categoría es el odio, el guerracivilismo que hay gente empeñada en crear." Y explica "una diputada me ha llamado fascista y de todo. Hay periódicos donde hay decenas de artículos que piden cárcel para mí. Están intentando imponer un clima de guerracivilismo y de odio y de intimidación. Sencillamente intimidación. Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar. Porque esta es mi casa."

Apoyos

A raíz de la polémica, el escritor ha recibido el apoyo de la clase política

