Cvirus.- El Col·legi de Metges d'Alacant demana a Sanitat que no suspenga la vacunació amb AstraZeneca

L'organització col·legial, "àdhuc sent conscient de la dificultat de gestionar la situació amb aquest nivell d'incertesa", ha sol·licitat a Sanitat que les decisions del Govern valencià "siguen preses sobre la base de l'evidència científica disponible i tenint en compte l'opinió de la comunitat mèdica, que no és una altra que les tres vacunes han demostrat un balanç risc/benefici enormement favorable respecte a contraure la infecció per SARS-CoV-2 i, per tant, no hi ha raó per a restringir el seu ús".

En aquesta línia demana que, per a "minimitzar el rebuig i la incertesa que en la població general haja causat la suspensió primer i els injustificats canvis de criteri després en l'ús d'AstraZeneca", comuniquen "immediatament" a valencians la decisió sobre l'administració de la segona dosi als ja vacunats amb aquest tipus de vacuna i els criteris que finalment se'n van a establir per a les indicacions d'aquesta vacuna als nous grups.

"Nosaltres opinem, sobre la base de la literatura científica publicada fins al moment, i seguint les resolucions de l'Agència Europea del Medicament, que cal administrar la segona dosi en la cadència que corresponga i, sobretot, en els col·lectius de risc", assenyala en un comunicat el Col·legi de Metges.

Per a l'entitat, "són necessaris assajos clínics amb resultats fiables que garantisquen la seguretat i eficàcia de la vacunació barrejant diferents vacunes, per la qual cosa no avalem aquesta opció si s'està barrejant per a completar la segona dosi dels vacunats amb AstraZeneca".

Així mateix, reclama que els comuniquen la decisió, "a la menor brevetat possible", sobre el col·lectiu particular de metges en exercici privat que ha sigut vacunat amb la primera dosi d'AstraZeneca per criteris d'edat ja que és "essencial, d'elevat risc i que ha sigut tractat de forma diferent als seus mateixos companys en l'àmbit públic".

De no haver-ho fet, recalca l'entitat, "estarien tots vacunats amb dosis de Pfizer o Moderna" i ara, "després de la discriminació patida, pregunten al Col·legi de Metges pel seu procés d'immunització i si aquest es completarà a nivells de seguretat per al seu exercici de risc".

L'entitat fa una crida a la seua administració "per a accelerar el procés de vacunació i aconseguir com més prompte millor la immunitat de la població". "Per a açò li reiterem el nostre incondicional suport".