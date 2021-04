Madrid pide que se suspendan los límites con AstraZeneca y estudia poner la segunda dosis más tarde

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado este miércoles que plantearán esta tarde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la eliminación de todos los límites de vacunación con AstraZeneca, que permita vacunar a mayores de 79 años y menores de 60, además de ampliar, de 21 a 42 días, el periodo de espera que hay que aguardar para la administración de la segunda dosis de esta vacuna, la de Pfizer y la de Moderna.

Así lo ha comentado Ossorio durante la rueda de prensa que ha seguido a la reunión del Consejo de Gobierno, con el objetivo de compensar la falta de suministros, empeorada por la suspensión temporal de la llegada del fármaco monodosis de Janssen.

"Planteamos medidas de flexibilización, extender los plazos para inmunizar a más población, aunque haya menos vacunas", ha manifestado el también portavoz del Gobierno regional.

En estos momentos, España administra AstraZeneca a personas entre 60 y 69 años; tiene planeado usar Janssen para las que tienen entre 70 y 79 años; y reserva las vacunas de Pfizer y Moderna fundamentalmente para mayores de 80. Los problemas de trombos detectados con la vacuna de AstraZeneca han frenado por ahora su uso en menores de 60.

"Proponemos eliminar el limite de que no se puedan administrar vacunas de AstraZeneca a mayores de 79 años y también que se quite el límite a partir de los 18 años", ha seguido. "Que se quiten los límites", ha subrayado. "Y si no se atiende esta petición, que se plantee que los menores de 60 años puedan decir que voluntariamente quieren recibir la vacuna", ha propuesto Ossorio.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha administrado 1.468.932 vacunas, el 82,2% de las que ha recibido, según el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado el martes. En total, 435.246 personas están ya completamente inmunizadas.

Cataluña también ha solicitado la ampliación

Del mismo modo, Cataluña ya ha urgido al Gobierno central a retrasar la administración de la segunda dosis de Pfizer de 21 a 42 días.

Esta propuesta, que será trasladada este miércoles al Ministerio de Sanidad, si ocurriera, España se sumaría al plan que ya tienen Francia, Inglaterra o Italia que están priorizando la primera dosis frente a la inmunidad total que se obtiene con las dos dosis.

Ley de pandemias

Por otro lado, el consejero de Educación y Juventud ha reprochado al Gobierno central que no haya dedicado 15 días a una ley orgánica de pandemias para evitar que los tribunales tengan que ratificar las medidas sanitarias que aprueben las comunidades autónomas tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo, y le ha acusado de ser "un gobierno perezoso".

"A partir del 9 de mayo adoptaremos las medidas que las autoridades sanitarias nos indiquen y se las enviaremos a los jueces para que decidan si eso es válido o no es válido. Eso es lo que va a suceder en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas", ha apostillado Ossorio.

Nuevos centros educativos

En cuento a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado este miércoles, Ossorio ha apuntado que se ha aprobado la licitación de las obras para construir un nuevo instituto en Parla y un colegio público en Vallecas, y ampliar centros educativos de Leganés, Colmenar Viejo y Collado Villalba.

Esto supone una inversión presupuestaria de 20 millones de euros con la que se creará un total de 1.245 plazas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

La creación de estas infraestructuras es parte de una estrategia integral de inversiones educativas a las que se añadirán próximamente más actuaciones en otros centros docentes públicos.

Además, el portavoz ha manifestado que en el Hospital Enfermera Isabel Zendal se construirá un parking en el sótano primero del edificio con 500 plazas "para mejorar el acceso de personas al proceso de vacunación que se realiza en sus instalaciones".