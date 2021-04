Guadalajara destinará casi 1,4 millones de euros a cubrir las necesidades de la pandemia y 'Filomena'

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la concejal de Hacienda, Lucía de Luz, quien ha explicado que esta primera modificación presupuestaria "se va a centrar" en las personas y se financiará con cargo al remanente de tesorería y al fondo de contingencia.

En esta partida de 1.380.000 euros hay otra de medio millón de euros para ayudar a las personas, a la que hay que sumar ayuda nominativa a Proyecto Hombre, una partida para el estudio de un nuevo pliego para el servicio de autobuses, y 700.000 euros más para cubrir los daños ocasionados por 'Filomena'.

"Vamos a utilizar el ahorro a la atención de las familias y a seguir acometiendo los daños derivados de la borrasca", ha subrayado De Luz, quien ha pedido a todos los grupos de la oposición, y muy especialmente al PP, "altura política y remar juntos para luchar contra la pandemia".

Con estas palabras, De Luz se ha dirigido muy especialmente al PP, reclamando que se ponga a trabajar al lado del Gobierno municipal porque no se explica que en cada comunidad el Partido Popular actúe de una manera y "no sé a quién hacen caso, pero eso no es serio", ha subrayado.

NO ESCATIMAR RECURSOS

"No vamos a escatimar en recursos para ayudar a la gente. Llevamos semanas trabajando en esta modificación de crédito con la que queremos dar una respuesta sobre todo social a las necesidades de la pandemia sanitaria, y no será la última", ha anunciado.

Así, con este medio millón al área social, el Gobierno habrá ejecutado en poco más de un ejercicio dos millones de euros en ayudas y programas sociales de distinta índole, ha añadido mientras insistía en que se seguirá en esa línea mientras sea necesario.

"La movilización excepcional de recursos que está llevando a cabo el Ayuntamiento ya supera los 7 millones de euros, pero, según De Luz, se produce con "una Hacienda fuerte y estable, dentro de una situación presupuestaria óptima".

También ha recordado que esta inversión excepcional es hoy posible gracias a que el Gobierno de España "ha quitado el corsé" a los ayuntamientos para todo el 2021.

De otro lado, la concejal de Hacienda ha anunciado también que se está trabajando ya en otra modificación presupuestaria para continuar con programas de reactivación para las empresas, la hostelería y el pequeño comercio.

En este sentido, y a preguntas de los medios, la edil ha explicado que del fondo de ayudas a las empresas ya se han ejecutado más del 50% del total, calculando el presupuesto para ello en unos 3 millones de euros, y "se va a seguir reforzando", ha precisado.