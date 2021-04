La Generalitat aposta per involucrar les diputacions en la descentralització de les polítiques de vivenda

El vicepresident segon i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, ha mantingut aquest dimecres una reunió amb la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra, en la qual -segons ha dit- han plantejat la possibilitat de fer una trobada amb els presidents de les tres diputacions per a involucrar-los en la descentralització de les polítiques de vivenda que està duent a terme la Generalitat Valenciana.

Durant la reunió, Martínez Dalmau, que ha recordat que Castelló és la província de la Comunitat Valenciana amb més problemes de despoblament, ha repassat amb Segarra les línies que s'han posat en marxa des de la Conselleria de Vivenda per a lluitar contra el despoblament.

Així, el conseller ha destacat la línia per a la compra de vivendes en municipis amb problemes de despoblament per part de gent jove, dotada amb un milió d'euros, i que -ha subratllat- "beneficiarà que les persones joves que vulguen instal·lar-se en aquests pobles puguen fer-ho". "Nosaltres recolzarem la compra i rehabilitació d'eixes cases i serà una pilota d'oxigen per a molts dels nostres pobles", ha afegit.

En segon lloc, s'ha referit a la línia per a la compra de vivendes per part dels ajuntaments i que puguen oferir lloguers socials perquè la gent s'instal·le en els pobles; i finalment ha destacat el Pla Conviure, amb el qual "es mobilitzaran 30 milions d'euros per a la rehabilitació d'elements municipals i per tindre garantida la lluita contra el despoblament".

"La Generalitat està convençuda que cal lluitar contra el despoblament, i tenim una política de fets amb la qual volem confiar en la gent que viu en els nostres pobles i lluitar per una Comunitat més homogènia territorialment i amb major qualitat de vida", ha apuntat Martínez Dalmau.

Per la seua banda, Jeannette Segarra ha assenyalat que "és una satisfacció veure que totes les línies, decrets i subvencions que trau la Conselleria tenen en compte el factor del repte demogràfic, de tal manera que es facilita que hi haja gent jove que puga replantejar-se viure en un poble i que tinga accés a una vivenda digna".

Sobre este tema, ha lamentat que "hi ha moltes vivendes velles en els pobles, difícils de comprar i restaurar, i les línies que està traient la Conselleria van a facilitar l'adquisició i rehabilitació per a gent que vullga començar un projecte de vida en l'interior".