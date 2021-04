El personal laboral de la Ribera es reunirà davant Les Corts i demana a Puig que els reba per a acabar amb "els greuges"

Sobre este tema, han explicat que aquest dimecres que han celebrat la cinquena reunió mensual en les portes de la conselleria i havien sol·licitat ser rebuts per la consellera, Ana Barceló, la subsecretària, Mónica Almiñana, i la directora general de Recursos Humans, Carmen López Delgado. No obstant açò, "lamentablement cap representant de la Conselleria ha accedit a reunir-se amb els legítims representants dels treballadors laborals del Departament de Salut".

Per açò, davant aquesta "nul·la resposta" el Comité d'empresa ha decidit per unanimitat celebrar la pròxima reunió ordinària davant les Corts Valencianes. També enviaran una missiva a Puig "vist que les persones responsables de la interlocució amb aquest Comité no es volen reunir, que siga el mateix president en persona el que ens atenga en les nostres reivindicacions".

En eixe sentit, recorden que després de 27 mesos de negociació d'un nou Conveni Col·lectiu i tres anys després de la subrogació, que es va produir l'1 d'abril de 2018, "no s'ha avançat a aconseguir acords i segueix havent-hi greuges" entre el personal laboral i el personal estatutari pese gestionats pel mateix ocupador, la Conselleria de Sanitat Universal. Aquesta situació, adverteixen, genera "conflictes continus en el Departament de la Ribera que s'estan fent insostenibles".

En eixe sentit, han apuntat que alguns d'aquests "greuges" es donen en temes "tan importants", com les baixes mèdiques per covid, o baixes mèdiques en general, l'absència d'un pla d'igualtat, avaluacions diferents en la carrera i promoció professional, la diferència d'hores de treball per excés, o haver-hi retallat el dret del personal laboral a trasllats o promocions internes.

De la mateixa manera, afirmen que els plans per a lluitar contra les llistes d'espera estan "vetats" al personal laboral, a pesar de la sol·licitud d'adhesió realitzada per aquest Comité. "Tot açò està suposant una pèrdua de treballadors laborals en el departament", assenyalen.