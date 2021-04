Cs demana igualtat en el repartiment de vacunes i denuncia que la valenciana és la comunitat peninsular "més castigada"

La síndica de Cs, Ruth Merino, ha reclamat que s'augmente el ritme d'immunització "en la mesura del possible, permetent la col·laboració públic-privada i comptant amb tots els professionals capacitats, com els farmacèutics, dentistes o veterinaris", segons ha informat la formació en un comunicat.

"El tripartit no està fent els deures", ha afegit i ha preguntat per què la Comunitat Valenciana "està a la cua en la vacunació". La síndica de Cs ha reclamat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, comparega en Les Corts per a "donar explicacions".

Per la seua banda, el portaveu de Sanitat de Cs, Fernando Llopis ha explicat, basant-se en les dades del Ministeri de Sanitat, que la Comunitat Valenciana "estaria rebent entre 150.000 i 250.000 dosi menys que altres autonomies amb una tipologia de la població similar".

"La Comunitat Valenciana és l'autonomia peninsular més castigada. No volem una guerra entre comunitats, però sí que el Govern central ens done les dosis que ens corresponen", ha denunciat Llopis, que ha explicat que la Comissió de Sanitat debatrà el 26 d'abril una Proposició No de Llei (PNL) de Cs que insta el Consell a exigir que es publiquen "de forma urgent" els criteris de distribució de les vacunes i que es garantisca que siguen "equitatius i justs".

"El 26 d'abril, el Botànic té l'ocasió de triar entre Pedro Sánchez i els valencians", ha subratllat, i ha conclòs que "Cs demana més transparència en el repartiment i que es reivindique el que toca, ni una vacuna més ni una menys".