Iñaki López arremete contra Miguel Bosé: "Te metes dos gramos diarios, pero sospechas de la vacuna"

La entrevista que concedió Miguel Bosé a Jordi Évole en Lo de Évole ha dado mucho de qué hablar. Y la segunda parte de la misma, que se emitirá este domingo, también.

En ella, el artista profundiza en su faceta más negacionista del coronavirus, asegurando que nunca se ha echado gel hidroalcohólico, no se ha hecho ninguna PCR este año y que, si viniera algún familiar a visitarlo, le abrazaría y le besaría.

Bosé habló este domingo sobre todo de su juventud y de los excesos en su vida: "He llegado a consumir 2 gramos diarios (de cocaína)", confesó. "No he sido muy social nunca. He sido salvaje. Salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias", contó el cantante.

Con todo, son muchas las voces que se han mostrado en contra del cantante. Una de ellas, la de Paco Marhuenda. El director de La Razón fue especialmente crítico con el artista y cargó contra él en Espejo público. "Me da pena, no me cae especialmente mal. Se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado", empezó el colaborador, definiendo a Bosé como "un desecho humano".

Otro rostro de Atresmedia, Iñaki López, también ha arremetido duramente contra el cantante. El presentador de LaSexta Noche escribió en Twitter unas contundentes palabras con las que deja clara su postura ante el discurso de Bosé: "Te metes dos gramos diarios, pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna".