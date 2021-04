El pla Resistir porta mil préstecs aprovats per a hoteleria, hotels i taxis entre les 4.000 sol·licituds

El pla 'Resistir' de la Generalitat per als afectats per les restriccions porta aprovats un total de 1.046 préstecs bonificats per 69,1 milions d'euros per a la línia HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) i altres sectors com el taxi o l'oci entre les 3.890 sol·licituds rebudes fins ara. L'ajuda mitjana ascendeix a 66.052 euros per a aquests autònoms, pimes i microempreses.

Així ho ha anunciat el conseller d'Hisenda en una compareixença en la comissió d'Economia de Les Corts a petició del PP. Vicent Soler ha destacat l'acolliment d'aquesta línia, ha promés rapidesa en el pagament i ha garantit que s'ampliarà "quan siga necessari" després de sobrepassar en dos mesos en quasi 20 milions la dotació inicial de 50 milions d'euros.

De moment s'han registrat 3.890 peticions per 220 milions, 1.046 d'ells ja aprovats, mentre 200 seguixen pendents d'iniciar la tramitació i 744 en estudi, a més dels 503 rebutjats per falta de documentació o errors en omplir l'expedient i altres 529 denegats per no complir els requisits o presentar riscos molt elevats i no ser viables a la fi de 2019.

Dels 69,1 milions aprovats per al canal HORECA, 16,9 corresponen a ajudes directes (24,5%) amb una dotació mitjana de 16.210 euros. I entre les 1.046 operacions, la majoria dels beneficiaris són autònoms (635) enfront de les 308 microempreses, les 90 xicotetes empreses i les 13 mitjanes. Per províncies, el 66,9% a València (34,73 milions), el 22,9% a Alacant (25,73 milions) i l'11,1% a Castelló (8,63 milions).

La restauració concentra la majoria de crèdits (435), seguida dels taxis amb 385 i els hotels i allotjaments amb 64, encara que aquests últims amb una quantia més elevada fins a una mitjana de 52.736 euros. Destaca la "massiva" quantitat de sol·licituds de crèdits per a taxis a València ciutat. Quant a les agències de viatge, el repartiment és de 27 en la província de València, 12 en la d'Alacant i un en la de Castelló.

Amb tots aquests préstecs, l'objectiu és que les empreses que funcionaven puguen mantindre la seua activitat "fins que comence la recuperació, previsiblement en el segon semestre de 2021", ha confiat Soler. També ha assegurat que l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la Societat de Garantia Recíproca (SGR) garanteixen així la liquiditat a curt termini i el manteniment de l'ocupació enfront del seu "nefast ús en el passat".

Ajudes Parèntesi a més de 500 ajuntaments

D'altra banda, el titular d'Hisenda ha ressaltat que la Generalitat va abonar en dues setmanes la seua part de la línia d'ajudes 'Parèntesis' -100 milions enfront dels 40 de les diputacions i els 28 dels ajuntaments, amb ajudes de 2.000 euros més 200 addicionals per empleat-, amb transferències de tresoreria a 229 ajuntaments i a altres 297 via 'confirming' (gestió financera de pagaments a proveïdors) sense cost addicional.

"És completament fals que no puguen disposar d'aquests diners fins que vença el termini, des de la seua recepció poden fer-ho amb un senzill tràmit amb l'entitat bancària", ha recalcat el socialista davant els dubtes d'alguns ajuntaments. És més, ha retret a la Diputació d'Alacant (PP-Cs) la seua falta de "diligència" perquè hi ha més d'una vintena de municipis de la província a l'espera mentre "quasi tots" els de València i Castelló estan en procés de pagament.

Oci nocturn: 5.000 expedients tramitats

I entre les ajudes per a l'oci nocturn -18 milions del pressupost de Turisme CV i 8 milions de 'Resistir'-, la Generalitat porta tramitats 4.068 expedients per a establiments d'allotjaments turístics i 1.135 de discoteques i pubs. Els primers rebran fins el 3.500 euros per negoci, ampliable a 4.000, i els segons 7.000 si són pubs i fins el 28.500 si són discoteques.

Davant les crítiques de l'oposició i l'acampada de l'oci nocturn, una protesta de 13 dies davant el Palau de la Generalitat que va arrancar aquest dilluns pels 13 mesos de "tancament encobert", Soler ha promés que el compromís és completar els pagaments d'aquestes ajudes "com a màxim" entre finals d'abril i a principis de maig.

Tant el PP com Ciutadans i Vox han recolzat a l'oci nocturn i han criticat l'autocomplaença i la falta d'agilitat en les ajudes. "Difícilment poden 'resistir' quan els han deixat abandonats des de l'inici de la pandèmia", ha il·lustrat Carlos Gracia (Cs), mentre la diputada de Vox Llanos Massó ha enlletgit al conseller que traga pit de les ajudes quan "té una acampada en la Generalitat" i "no hi ha ni un estudi que avale el tancament de l'hoteleria".

El 'popular' Rubén Ibáñez ha retret a Soler que no haja explicat el procediment de pagament, que era el motiu de la compareixença, i ha qüestionat que 297 ajuntaments hagen executat els diners via 'confirming' o que haja "pagat ja alguna cosa", com neguen els empresaris i treballadors de pubs i discoteques: "Ens conta un conte".

Com a rèplica, el responsable d'Hisenda ha sostingut que va haver-hi un error d'una entitat bancària el primer dia dels pagaments als ajuntaments i que "es va solucionar de seguida sense cost algun", per la qual cosa ha reptat al PP a demostrar el contrari. En general, encara que ha reconegut que "els diners són limitats", ha destacat el suport del Ministeri en la "part dura" de la crisi i ha garantit que hi haurà més ajudes directes gràcies als fons europeus.