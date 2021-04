La Càtedra de Cultura Empresarial de la UV accelerarà 13 projectes empresarials

El programa intensiu consta de sessions setmanals en els quals s'abordaran els temes essencials per a l'engegada d'una empresa, amb un acompanyament personalitzat per a cadascun dels projectes.

En aquesta segona edició han sigut acceptats en el programa 13 projectes que tenen a veure amb el llançament de línies de moda, amb l'educació, amb el sector de l'alimentació i les noves tecnologies, la integració social o amb l'explotació de terrenys agrícoles.

"Són idees molt interessants i variades i el més important és que les persones que volen engegar-les venen amb moltes ganes i il·lusió", ha explicat Teresa Puchades, directora executiva d'Avanza Urbana i coordinadora del 'Jo vull ser empresari'.

L'objectiu de la formació, segons Puchades, és treballar des de la visió global del projecte sent "molt pràctics per a resoldre els dubtes que tenen, ajudar-los en els seus problemes, dotar-los de molt realisme i crear-los moltes inquietuds". "Busquem que es pregunten per tot l'àmbit del seu projecte, el producte, client, mercat, l'objectiu, les seues fortaleses, la forma legal i la planificació. El curs ha de portar-los a posar uns pilars sòlids en eixa idea de negoci que ells tenen", ha afegit.

El programa intensiu abordarà en set setmanes temes com a model de negoci i model comercial, aspectes legals, finançament, gestió interna, presentació del projecte, tecnologia i creixement.

L'equip coordinador d'aquest programa està format, a més de per Teresa Puchades, per Fernando Gómez, CEO de B-Libe, i Armando Rotea, CEO de Corvan Rh.

A més de l'equip coordinador, participaran en el programa altres patrons de la Càtedra com Araceli Císcar, consellera delegada de Dacsa, Jesús Bonet, soci director de Bonet Abogados, Ángel Buigues BStartup Advisor en Banc Sabadell, Virginia Sánchez, Head of New Ventures de Zubi Labs, Karina Virrueta, agent de l'ecosistema emprenedor valencià i Paco Esparver, president de Nunsys.