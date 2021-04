El Ayuntamiento aplaza un año la devolución de los microcréditos y amplia a 18 meses el plazo de carencia

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la modificación de las bases de la primera y la segunda convocatoria en lo que se refiere al plazo de carencia, por lo que a los seis meses iniciales se suman otros doce, aumentando la carencia de los 1.743 microcréditos firmados hasta los 18meses.

El objetivo del equipo de gobierno es aliviar las cargas de los beneficiarios en un momento especialmente delicado para los sectores de la hostelería o el comercio, principales beneficiarios de los microcréditos.

De esta manera, un plazo de carencia que estaba previsto para los microcréditos concedidos en la primera convocatoria para el 5 de mayo de 2021, pasará a ser el 5 de mayo de 2022, comenzando, a partir de ese momento, el cómputo de las cuotas a devolver.

Para aquellos suscritos en la segunda convocatoria, el plazo de carencia que estaba previsto para el 5 de junio de 2021, pasará a serlo el día 5 de junio de 2022, momento en el que se iniciará el cómputo de las 36 o 60 cuotas, según el microcrédito solicitado.

Cuando el Gobierno de Zaragoza aprobó las bases de los microcréditos, consideró que el plazo de seis meses de carencia era lo suficientemente amplio como para permitir que las limitaciones y restricciones provocadas por la pandemia permitiesen la reactivación económica y el desarrollo normalizado de las actividades productivas y de servicios.

Sin embargo, las diferentes medidas adoptadas como la restricción demovimientos, aforos, horarios, o el toque de queda aún no han permitido que los sectores económicos de la ciudad recuperen la normalidad.

10.000.000 DE EUROS EN MICROCRÉDITOS

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado microcréditos de entre 5.000 y 10.000 euros destinados a autónomos y pymes de la ciudad que se han visto afectados por la crisis económica de la COVID-19, habiendo reducido sus ingresos o cerrando sus puertas. Lo hizo a través de una modificación de crédito del presupuesto de 2020 de 10 millones de euros.

Los microcréditos se han lanzado con un tipo de interés del 0 por ciento, con una carencia de 6 meses -ahora ampliada otros 12 meses más, un total de 18 meses-, y un plazo de devolución de hasta 60 meses.

En la primera convocatoria se formalizan 1.146 microcréditos y 597 en la segunda. Taxistas, hostelería, moda, calzado y complementos, peluquerías y agencias de viaje han sido los sectores que más demandaron los microcréditos.

Las solicitudes han llegado de prácticamente todos los barrios de la ciudad, en especial, de Casco Histórico, La Almozara, Centro, Áctur, Torrero, Centro, Las Fuentes o Delicias. Las razones para solicitarlo han sido por una disminución de ingresos o por haber tenido que cerrar durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España en el mes de marzo de 2020.

Con los microcréditos, a través de las Consejerías municipales de Presidencia, Hacienda e Interior y Economía, Innovación y Empleo, teniendo en cuenta el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza da respuesta a una situación de necesidad reclamada desde elsector empresarial de la ciudad.

OTRAS AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

Desde que comienza la pandemia el Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de impulsar a los sectores económicos afectados por la pandemia, ha tomado medidas dirigidas a autónomos y pymes de la ciudad.

En el mes de abril de 2020, unas semanas después del inicio del estado de alarma, el área de Presidencia, Hacienda e Interior aprueba exenciones para comercio, hostelería, mercados, hospitales, centros deportivos, pequeños negocios, pymes e industrias.

En concreto, la parte variable de los recibos de los "usos no domésticos" de abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de basuras, tratamiento de residuos urbanos, badenes de carga y descarga y reservas de espacio no domésticos, licencias de mercados ambulantes y cánones de las concesiones en vía pública. Además, no cobra la tasa veladores correspondiente a todo 2020. Las medidas han supuesto una merma en la recaudación del Ayuntamiento de 3.850.000 euros.

En 2021, mediante el Plan Urgente de Rescate fiscal, también se contempla la bonificación del 30 por ciento del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de comercio, hostelería y actividades relacionadas con el ocio y la cultura, la bonificación del 50 por ciento de la Tasa de Veladores, la bonificación de un 5 por ciento en los recibos domiciliados para familias vulnerables y la bonificación del 25 por ciento en la tarifa por transmisión de licencia de taxi. Un sector, el del taxi, que además recibirá el importe equivalente al 50 por ciento del Impuesto de Circulación a través de un convenio.

Por su parte, en 2020, desde la consejería de Economía, Innovación y Empleo se impulsan ayudas a la digitalización e innovación comercial por 706.000 euros, otras destinadas a mercados con 352.000 euros, 100.000 euros a ayudas al emprendimiento municipal y 580.000 euros a las relacionadas con convenios de inserción sociolaboral.

Además se incentivaron las compras en el pequeño comercio y la hostelería de la ciudad con el proyecto "Volveremos" al que se destinan 1.250.000 euros y que genera seis euros por cada euro invertido.

En 2021, el programa cuenta con un presupuesto de 3.000.000 de euros a los que se suma la partida del Plan Local de Comercio y Hostelería de 7.175.000 euros.