EUPV crea una gestora provisional per a València ciutat fins a l'assemblea de la qual sorgisca la nova executiva

L'equip va ser nomenat per la Comissió Executiva, que es va reunir per primera vegada el passat 31 de març, i estarà conformat per huit integrants dels diferents districtes de la ciutat de València, amb Aysa Mustafa Rubio i Ventura Montalbán com coportaveus.

L'equip gestor s'ha compromès "a treballar per defendre les lluites socials i les conquestes de la classe treballadora, conscients de la importància de continuar amb el treball municipalista d'EUPV en la ciutat". Així mateix, la gestora està oberta "a incorporar i a col·laborar amb totes les persones disposades a treballar per aquest projecte".

Segons EUPV, l'equip vol treballar "amb tota la militància i estar en contacte amb totes les persones simpatitzants del projecte i totes les demandes dels col·lectius al costat dels quals es posiciona: la classe treballadora, les dones, la joventut, els pensionistes, les persones migrants i, en general, tots els sectors atacats per les polítiques neoliberals".

A més, tenen com a objectiu "continuar amb el treball conjunt en el marc d'Unides Podem i amb totes les forces progressistes disposades a lluitar pels drets de la majoria social i confrontar amb les polítiques capitalistes i neoliberals".