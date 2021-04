La OCDE pide a España no subir impuestos hasta que la recuperación sea firme y llama a reducir la temporalidad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pide a España que no suba impuestos hasta que la recuperación "esté firmemente en marcha". Según se desprende de su informe 'Going for Growth', publicado este miércoles, el incremento de las tasas tiene que plantearse "a medio plazo", una vez que la pandemia haya quedado atrás.

Este informe llega dos días después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, participara en la constitución de un grupo de expertos para la reforma fiscal y planteara una subida de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Montero, en concreto, subrayó la necesidad de que los grandes patrimonios hagan una contribución adicional, y avanzó que algunas de esas subidas podrían entrar en vigor ya de cara a los presupuestos de 2022.

La OCDE considera que España necesita "ampliar la base fiscal" añade que reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas, pero estima que esas medidas no deben adoptarse hasta que la recuperación esté en marcha. Además, alerta de que "cualquier subida de impuestos posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables". El organismo sí ve con buenos ojos el órgano una subida del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales.

Además, el organismo apunta que España tiene que adoptar medidas para reducir la temporalidad en el empleo, también a medida que se salga de la crisis. Según la OCDE, el Gobierno debería "desarrollar programas públicos de formación para el empleo dirigidos a trabajadores poco cualificados y de edad avanzada con fines específicos, como la promoción de las competencias en TIC, puede permitir la mejora de las competencias de los trabajadores".

Medidas y reformas educativas

En sus recomendaciones para España, el organismo también incluye medidas para invertir y reformar la educación, para crear empleos de calidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento. La OCDE insta a reformar el sistema universitario para "alinearlo" con las necesidades del mercado laboral. Reconoce, eso sí, que la Ley Celáa "incluye medidas" para paliar "la segregación escolar".

En el informe también se pide que se destinen recursos para "mejorar la formación del profesorado" en materia digital, puesto que la pandemia ha hecho constante la enseñanza online. En ese contexto el Gobierno debería trabajar también en "reducir el riesgo de abandono escolar" con estrategias individualizadas para alumnos vulnerables.

La OCDE reconoce que el Plan Nacional de Recuperación 2021-23, basado en la utilización de los fondos de la UE y que este miércoles ha presentado en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esboza una ambiciosa agenda de reformas", sujeta eso sí a la llegada en tiempo y forma de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España.