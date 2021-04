Anna Wintour revela que nunca volvería a invitar a Donald Trump a la Gala del MET

Tras haber sido suspendida en 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19, la Gala del Met sí se celebrará en 2021 y, aprovechando el evento, la escritora Anna Wintour explicó en The Late Night Show with James Corden a quién no invitaría a la gala.

Durante la sección Spill Your Guts or Fill Your Guts el presentador del programa preguntó a Wintour "¿A quién no invitarías nunca a la Gala del MET?". Si la mujer no respondía a la pregunta debía comer un plato bastante repugnante, por lo que optó por contestar.

En una gala que explorará la diversidad y la inclusión, la escritora, encargada de seleccionar la lista de invitados para el evento que cada año se celebra en el Museo Metropolitan de Nueva York, ha revelado que hay una celebridad a quien nunca volvería a invitar: Donald Trump.

El expresidente estadounidense es, para Anna Wintour, persona non grata en una celebración cuya organización, este año, corresponde a la editora jefa de la revista Vogue en Estados Unidos.

Dado que la temática escogida para este año tendrá que ver con la defensa de los derechos, es muy probable que muchos de los asistentes opten por referirse al movimiento Black Lives Matter mediante sus vestimentas. Por ello, además, la presencia del exmandatario no tendría sentido, pues Trump se opuso fervientemente al movimiento de defensa de derechos de la población negra.