Cvirus.- Les carpes per a agilitzar les PCR en l'àmbit educatiu realitzen prop de 3.000 proves en 17 dies

En l'actualitat, aquest sistema extraordinari no està en ús, però sí disponible per a respondre immediatament a potencials pics d'incidència que puguen produir-se. L'objectiu és garantir "sempre que totes les sol·licituds de proves PCR estiguen programades, a molt tardar, el cinqué dia de la quarantena prescrita per Salut Pública", segons han explicat les mateixes fonts.

L'increment de casos durant el mes de gener va obligar a habilitar un procediment d'urgència per a garantir que en l'àmbit educatiu es continuara amb la detecció ràpida de casos i brots, i així mantindre el control de la pandèmia en aquests nivells i seguir garantint l'ensenyament presencial. Aquest circuit va reforçar els habilitats específicament per a menors en els centres sanitaris.

Així, solament des del dia 5 de febrer a el 11 de febrer es van escometre un total de 338 proves PCR a escolars de 27 centres educatius, amb un total de 20 proves positives (6%).

Per a donar resposta a aquesta necessitat, el 26 de gener es va tramitar un procediment d'urgència, en el marc de l'expedient d'emergència subscrit per la comissionada de la Presidència per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat, enfront de la infecció de la covid 19.

Eixe mateix dia, ja es van prendre 191 mostres d'alumnes d'un total de 15 centres educatius d'Alcoi, així com 55 mostres de sis centres escolars a Ibi. El resultat va ser la identificació d'un total de 14 proves positives.

Per la seua banda, des del dia 27 de gener fins al 4 de febrer, es van prendre altres 2.192 mostres de l'estudiantat de 126 centres educatius dels departaments València La Fe, València-Arnau de Vilanova-Llíria, València-Clínic-Malva-rosa, Sagunt i Elx, on es van identificar 68 mostres positives.

A més, i sempre amb l'objectiu de facilitar l'accés dels i les alumnes a les proves PCR, el 26 de gener es van obrir altres dos punts diagnòstics, un a Ibi i un altre a Alcoi, i l'endemà, en el parc tecnològic de Paterna. Més tard, el dia 29 i 30 de gener i l'1 de febrer, es va instal·lar una nova carpa en la zona universitària de València, en concret en la rotonda del Mirador cantonada amb l'avinguda Tarongers.

A més d'aquests punts, es van habilitar uns altres a Sagunt, Catarroja i Elx el dia 1 de febrer. Des del 2 de febrer solament es va mantindre actiu el punt de Tarongers, obert en la franja horària de 9.00 a 18.00h.

388 PROVES EN SIS DIES

De la mateixa manera, entre el 5 de febrer i l'11 de febrer, es van realitzar un total de 388 proves PCR a escolars procedents d'un total de 27 centres educatius adscrits majoritàriament al Departament de la Fe, però també de Sagunt, Manises i l'Arnau. En aquesta ocasió, es va habilitar un lloc mòbil a Sagunt el dia 5 de febrer; i en les instal·lacions de Tarongers, el divendres 5, el dilluns 8 i el dimarts 9 de febrer.

El número de centres educatius on s'han realitzat proves PCR en carpes escolars són 21 del Centre de Salut Pública d'Alcoi; 14 del CSP d'Alzira (La Fe); 17 del CSP de València (Arnau); 52 del CSP de València (Clínic); 5 del CSP d'Elx (Elx); 36 del CSP de València (La Fe) i 2 del CSP de València (Sagunt).