El concurso de cocina de La 1, MasterChef sigue fuerte y aportando a la cadena más del doble de su media de audiencia, pero anoche no pudo competir contra opciones muy asentadas: las dos series turcas que se emitían en Antena 3 y Telecinco, además del arranque de Supervivientes.

MasterChef arrancó con su casting final con un 15% de cuota de pantalla y 1.574.000 espectadores, el dato más bajo para uno de sus estrenos, cuando el año pasado, por ejemplo, acumuló un 20% y 2.658.000 espectadores.

Y es que enfrente tenía a Mujer, la serie turca de Antena 3, que marcó un 16.2% de cuota, 2.082.000 espectadores y a Love Is In The Air, en Telecinco, que hizo un 10,5% de cuota y 1.109.000 espectadores.

También competía el concurso de cocina contra la emisión de Supervivientes llamada Tierra de Nadie, que arrancó en Telecinco y después pasó a Cuatro. La primera parte, en Telecinco fue lo más visto del canal el martes, con 2.433.000 espectadores y un 13,8% de cuota y bajó hasta un 11,9% y 1.250.000 espectadores en Cuatro.

En La 2, Un país para reírlo, con Goyo Jiménez como conductor, marcaba el 3% de cuota de pantalla y 450.000 espectadores.