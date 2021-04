Tania Llasera quiere hacer "de por vida" la dieta del ayuno intermitente

Ya hace un año que descubrió el ayuno intermitente y, según ella misma dice, va a ser "de por vida". Durante el confinamiento total que hubo por estas fechas en 2020, Tania Llasera optó por llevar una vida más saludable de la que fueron partícipes todos sus seguidores y que ahora quiere compartir la experiencia llevando sus decisiones a un libro.

Por ello está de promoción de La vida a mordiscos, donde la presentadora de 41 años narra precisamente cómo aquellos cambios vitales por los que se decantó durante el aislamiento, desde sus momentos para ella misma meditando o practicando yoga hasta sus múltiples cuidados en la cocina, han dado sus frutos.

Desde entonces, Llasera, que en más de una ocasión se ha referido al inane debate sobre su peso e incluso se ha posicionado a favor del body neutrality más que el body positive, percibe que su salud ha mejorado significativamente y que se siente "de maravilla".

"Es verdad que me da un poco de miedo aconsejar, lo que quiero decir es que a mí me funciona muy bien el ayudo intermitente... pero no me parece una dieta, sino un cambio vital", afirma la conductora televisiva, que proclama: "El día que me muera seguramente habré ayunado porque lo voy a hacer de por vida".

Tania afirma que le sienta "bien" y que de hecho ya lo hacía "sin la etiqueta del ayuno" antes de saber que ese estilo de vida tenía un nombre. "Yo siempre me saltaba el desayuno porque no me entraba nada más levantarme. Me entra un café, agua, pero no tostadas y demás", confiesa.

Eso sí, que conste que todo esto lo lleva a cabo "con seguimiento médico", puesto que al fin y al cabo son 16 horas sin ingerir alimentos: "Me hago análisis para ver que todo vaya bien, obviamente. A mí me lo recomendó un médico, me está sentando muy bien y de verdad que apoyo a todo aquel que quiera investigarlo".

De todas formas, la presentadora añade que el ayuno intermitente no es ningún milagro porque "no va solo". "Yo llevo entrenando ya muchos años, entreno tres veces a la semana, intento dar paseos, hago ejercicio y empecé a meditar en el confinamiento y a hacer algo de yoga, que soy un poco chapucera pero algo hago, y me sienta muy bien. Estoy intentando acumular cosas desde el confinamiento que me sienten bien al cuerpo y a la mente. Y está funcionando", reflexiona.